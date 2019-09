AMLO advierte a proveedoras de medicamento contra cáncer que se acaba la corrupción

“No se va a dejar el gobierno chantajear por nadie y se acaba la corrupción”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las patentes proveedoras del medicamento metotrexato, entre ellas Laboratorias PISA.

Luego de que la Comisión Federal de Protección para Riesgos Sanitarios canceló la compra de dicho medicamento a las patentes mexicanas por no cumplir con los estándares de calidad de fabricación y monopolizar su venta al gobierno federal.

“Ahora quisieron boicotear no entregando, no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños de cáncer y pensaban que nos iban a doblegar, pues qué hicimos, ya se compró la medicina en Francia, ya llegó la medicina que se compró en el extranjero, para que no falten los medicamentos”, garantizó al final del recorrido por el Hospital Rural de Oxkutzcab.

Tras la compra a la empresa francesa Mylan, recordó a los proveedores la advertencia que hizo casi desde el inicio de su gobierno. Si las farmacéuticas insisten en abusar del gobierno federal, enviaría a una comisión al extranjero para que compren los medicamentos.

“Ahí están todavía queriendo jugar a las vencidas, diciendo que nos vamos a quedar sin medicinas”, retó a los patentes.

Hace casi un mes, después de las protestas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la falta de Metotrexato para niños con leucemia, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dio a conocer que PISA había retrasado las entregas y se estaba sustituyendo el medicamento con uno similar.

Aunque la Cofepris ya había garantizado qué hay reservas suficientes para la atención de los derechohabientes, hoy la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, recibieron un cargamento en una base de la Secretaría de Marina.