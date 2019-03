AMLO declara "el fin de la política neoliberal"

El presidente Andrés Manuel López Obrador da por terminada con la política neoliberal y presentó los 11 lineamientos con los que arrancará el nuevo modelo posneoliberal, entre los que destacó "el mercado no sustituye al Estado", pues dijo, ya no se impondrá el crecimiento económico sobre las necesidades sociales.

"Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada esa política o modelo neoliberal con su política económica de pillaje, antipopular entreguista, quedan abolidas las dos cosas: el modelo neoliberal y su política de pillaje antipopular y entreguista", dijo durante la clausura del Foro Nacional".

Política AMLO endeuda diariamente al país con mil mdp: PAN

Acusó que durante todo el gobierno neoliberal se guiaban por las recetas que enviaban desde el extranjero, de las "llamadas reformas estructurales y se ponían las políticas públicas entre comillas".

En este modelo alternativo, explicó que se pondrán en marcha 11 conceptos para forjar de abajo hacia arriba un modelo económico en el que se crucen las políticas sociales con las económicas, para disminuir la desigualdad social.

Asimismo, destacó que México será un ejemplo para el resto de los países, quien no aspirará a ser un país hegemónico que se imponga sobre los demás, sino una nación que lleve una relación de amistad con los pueblos hermanos.

El listado de los principios son: honradez y honestidad, no a la discriminación, no al gobierno rico con pueblo pobre, el mercado nos sustituye al Estado, por el bien de todos primero los pobres, igualdad y no discriminación en todas sus facetas, no hay paz sin justicia, no más migración por hambre, el respeto al derecho ajeno es la paz (sobre la autodeterminación de los pueblos), la democracia que significa el poder del pueblo (legalizar la revocación del mandato, plebiscito y consulta popular) e instaurar la ética, libertad y confianza en la búsqueda espiritual sobre la material.