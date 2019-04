AMLO descarta influyentísimo por participación de su compadre en licitación

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no defenderá a su compadre Miguel Rincón, quien participa en la licitación del Consejo Nacional del Libro de Texto Gratuito.

Sin embargo, señaló que si no hay un impedimento legal, el dueño de BioPappel podrá concursar en el proceso de contratación pública.

Si está impedido no podría participar. Si legalmente no tiene problema podría participar yo no protejo a nadie ni acepto influyentismo de nadie ni de amigos ni de familiares.

Ante los cuestionamientos sobre si existe un conflicto de interés, López Obrador comentó que él no se hace responsable de las decisiones de sus familiares, amigos ni compadres, más que de su hijo menor Jesús Ernesto.

“Solo me hago cargo de Jesús Ernesto. No me responsabilizo de la actitud o el desempeño de mis hijos ni de mi esposa, de nadie de mi familia absolutamente y desde luego, ni de amigos ni de compadres, ni nada, no protejo a nadie”, afirmó.

El mes pasado, el primer mandatario fue padrino de bautizo de Mercedes, al hija de Rincón, y rechazó que su nueva relación con el también integrante del Consejo Asesor de Empresarios del Presidente de la República, implique un conflicto de interés.

Foto: Alejandro Aguilar

Hoy, insistió en que ya está inventariado por el pueblo y solo a él debe cuentas, por lo que mantendrá el interés general por encima de los particulares.

“Yo estoy inventariado, me debo al pueblo. Eso lo saben muy bien mis amigos y mis seres queridos y saben que no hay nada que esté por encima del interés general. Soy un servidor público”, subrayó.