AMLO enviará carta a Joe Biden por quejas energéticas en el T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que entregará hoy una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para pedir su apoyo ante las quejas energéticas que presentó su país en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Mexico, EU y Canadá (T-MEC).

Al referirse a este proceso que enfrenta México con sus socios comerciales, López Obrador, dijo “ahora que hay esta diferencia, por la interpretación sobre nuestra soberanía energética, hoy le estoy enviando una carta al Presidente Biden sobre este tema, de manera muy respetuosa”.

Puedes leer también: AMLO decreta expropiación de tierras para construir Tren Maya

No obstante, dijo, Mexico mantendrá sus principios soberanos y enfatizó: “Para decirlo de manera sencilla, México no se vende, México es de los mexicanos de nuestra generación y de los que vienen. Eso no tiene precio, no hay arreglo que valga, como el querer conciliar principios, eso no se puede”, recalcó.

El mandatario agregó que dará a conocer el contenido de la carta luego que le llegue a Biden, pues expresó que tiene que “cuidar que sea buena la relación”, pues no desea que a México lo traten como colonia.

Finanzas EU presenta denuncia laboral bajo el T-MEC contra planta de autopartes VU en México

“Primero quiero que le llegue la carta al presidente y tenemos que cuidar que sea bueno en la relación pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia porque México es un país independiente, libre, soberano y podemos tener muchas oportunidades por la vecindad y por tratarse del país con más potencial económico y comercial del mundo”, subrayó.

Finalmente mencionó que en la carta le manifiesta a Biden que no considera “falso ni discursivo” lo que le ha dicho en varias ocasiones sobre una relación binacional basada en el respeto a la soberanía y en un pie de igualdad y que velarán siempre una buena vecindad.