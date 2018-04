AMLO exige a Facebook y Twitter no ser parte de un fraude electoral

IXCUINTLA. NAYARIT.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia", demandó a Facebook y Twitter que no se cometa fraude electoral en las redes sociales, pero sin regularse internet.

"No debe regularse, lo que tienen que hacer los dueños de Facebook, de Twitter, estos mecanismos, de estas plataformas, es cuidar que no se utilice esa red para fraudes electorales como ha sucedido en el caso de México, utilizan estas redes para la guerra sucia", dijo al finalizar un mitin en Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Tras recordar que fue el primero en denunciar la intervención de Cambridge Analytica en los procesos electorales en México, López Obrador alertó que podría censurarse la libertad de expresión de los candidatos en las redes sociales, si se establece un marco.

"Que no haya regulación porque si no, va a haber censura y entonces, pues no se va a poder garantizar el derecho a la información", advirtió.

Pese a que este medio de comunicación, ha servido para emprender la guerra sucia en su contra, a través de plataformas como Pejeleaks, quien hoy vinculó al tres veces candidato a la presidencia de la República con el narcotráfico, López Obrador insiste en que no se regularice la red. Desde la precampaña, el tabasqueño ha utilizado sus cuentas oficiales de Youtube, Facebook y Twitter para difundir sus mensajes proselitistas.