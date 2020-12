Anuncia AMLO entrada en funciones del Tren Maya para 2023

Tulum.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que será una empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la que opere el Tren Maya, pues esto evitará que el servicio sea privatizado, así como también el objetivo de garantizar la seguridad en la Región Sureste del País, para que los visitantes y locales tengan la certeza de estar seguros.

En el marco de la Firma de “Convenio Programa Regional de Ordenamiento Territorial Tren Maya”, López Obrador agregó que la empresa de la SEDENA también operará el futuro aeropuerto internacional de Tulum, la modernización del Aeropuerto Internacional de Chetumal y el Aeropuerto “Felipe Ángeles” en la Ciudad de México.

“Los tramos de Palenque a Tulum serán manejados por una empresa de origen militar, para que sea autosuficiente y que las utilidades se utilicen para fortalecer las finanzas y a los jubilados de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Marina y de la Defensa”, explicó.

Destacó a los dos estados más seguros del país que es Yucatán y Campeche, el siguiente paso es volver seguro a Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.

En la “Firma del Convenio del Programa Regional de Ordenamiento Territorial entre la Federación y el Estado”, participaron los mandatarios estatales de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; Chipas, Rutilio Escandón Cadena; Tabasco, Adán Augusto López Hernández; Campeche, Carlos Miguel Aysa González y Mauricio Vila Dosal de Yucatán, quien apuntó que son cinco municipios de su estado incluidos en el convenio; además del titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; el titular de la SENADA y representantes de ONU-HABITAT.

“Ahora buscamos que el Sureste tenga crecimiento como en el Centro y Norte del País, para ello se promoverá un desarrollo más igualitario, que no sea crecimiento solo en islas del país, ciudades fronterizas y decrecimiento, abandono y pérdida de población en la mayoría de los municipios de México. Con este proyecto vamos a impulsar el desarrollo del Sureste, hablamos de una inversión en conjunto, porque no solo es el Tren Maya, sino el desarrollo de infraestructura para contar con energía y gas suficiente; la ampliación del puerto de Progreso (Yucatán), producir las gasolinas (Tabasco) y sobre todo el desarrollo social, bienestar para la población”.

Dijo que la inversión integral que se realizará en dicha Región del país es de 200 mil millones de pesos, que tiene que ver con acciones fundamentales, ahí mismo agradeció a los gobernadores el apoyo, pues esto ayuda a todos los habitantes del Sureste, con esta inversión se harán opciones de trabajo, de empleo en tanto se tenga la vacuna para combatir el Covid-19; esto es similar a que haya construcción de hoteles, infraestructura de otro tipo, en los tramos del tren maya se está dando mucho trabajo.

“Vamos a iniciar el tramo Cancún-Tulum, de poca distancia, pero muy complejo, porque el tren pasará por la misma carretera, que también se modernizará, pero hay que evitar que se afecte el tráfico, que no provoque muchas molestias, que no haya embotellamiento, se tiene que trabajar 24 horas o tal vez solo trabajar por la noche, lo importante es buscar opciones y alternativas para que no haya tanta molestia”, detalló.

Anunció que las primeras operaciones del Tren Maya serán en el 2023, además de confirmar la construcción del aeropuerto de la Riviera Maya a cargo del Ejército.

En ese sentido todos coincidieron en que la firma del mencionado convenio coadyuvará a un crecimiento ordenado y sano en toda la Península.

“Va a ayudar mucho el que nos pongamos de acuerdo y que se respeten los planes de desarrollo urbano para esta región tan importante en lo cultural, en lo histórico, en lo social de nuestro país”, destacó el Presidente durante su discurso.