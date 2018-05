AMLO llama a Conago a seguir ejemplo de EPN y no intervenir en elecciones

Autlán, Jalisco.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), hizo un llamado a la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, para que sigan el ejemplo del presidente Enrique Peña Nieto y se comprometan a no intervenir en las elecciones de 2018 en todos los niveles, desde el presidente de la República hasta diputaciones locales y alcaldías.



Deben de pronunciarse como lo hizo el presidente Peña, los gobernadores deben comprometerse a respetar el voto de los ciudadanos y de no intervenir en la elección, a no se utilizar el dinero del presupuesto para comprar votos para favorecer a candidatos

Andrés Manuel López Obrador

Tras el nombramiento del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, como presidente de la Conago, señaló que se debería de aprovechar la oportunidad para firmar un acuerdo en donde se comprometan todos los mandatarios estatales, ya que en Veracruz y Puebla, Miguel Ángel Yunes y Rafael , quieren imponer a su esposa e hijo, respectivamente, para que los sucedan en el cargo.

López Obrador aseguró que le va a prestar a José Antonio Meade a sus asesores para que dejé de calumniar a Nestora Salgado, de quien dijo "fue calumniada".

Meade no actuó bien, tienen muy malos asesores, los contratan en el extranjero, les pagan muchísimo, pero son muy malos. Les voy a prestar a mis asesores, que están aquí en el pueblo

A su vez, aplaudió la respuesta de Grupo Coppel por salir a aclarar los rumores y deslindarse.

"Me dio mucho gusto que hoy salieron a deslindarse, y a decir que ellos no estaban llamando a sus trabajadores a votar por Anaya, y obligándolos a votar por Anaya, me dio gusto que ellos hagan ese compromiso de que se van a mantener respetuosos de la decisión de cada ciudadano", comentó.