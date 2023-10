"Protector de corruptos", dice AMLO al exministro Cossío por ir contra extinción de fideicomisos

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el amparo que promovió el exministro José Ramón Cossío en contra de la reforma que extingue los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), calificándolo de "protector de corruptos".

Además, hizo referencia a algunos de los casos en los que Cossío estuvo involucrado y, de acuerdo al mandatario Federal, no impartió correctamente la justicia.

“Ahora el exministro Cossío presenta un amparo. ¿quién es? un protector de los corruptos, es del grupo de Claudio X. González, el defensor de las privatizaciones de Salinas de Gortari. Protegió a quienes violaron Derechos Humanos en Atenco, Cossío no quiso que se investigara y castigara a los responsables del incendio en la guardería ABC. Otorgaba amparos, protegía a las empresas extranjeras”.

Ante el paro nacional de 4 días al que han emplazado los trabajadores PJF por la reforma morenista que ordenó la extinción de 13 de 14 fideicomisos, el presidente sostuvo que el “ajuste es para los de arriba”.

Al inicio de su conferencia mañanera de este jueves, López Obrador insistió en que los trabajadores están en su derecho de irse a huelga, pero consideró que están siendo manipulados.

“Yo pienso que están ejerciendo su derecho a manifestarse, lo veo bien, desde luego no comparto su punto de vista porque están siendo utilizados, manipulados por los de arriba del Poder Judicial”, dijo.

Asimismo, empeñó su palabra para asegurar que no van a ser perjudicados: “Los trabajadores no saldrán perjudicados en nada, les doy mi palabra, y los compmisos se cumplen, si hay un trabajador que va a recibir menos salario, nosotros somos avales, yo soy la garantía que no se les va a tocar nada de su sueldo, de sus prestaciones, para que no los manipulen”, dijo el presidente.

También, llamó a que tomen en cuenta los trabajadores que es un exceso que el PJF tenga un guardadito de 20 mil millones de pesos