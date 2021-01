La Mañanera vista por Reyes Razo | "Nosotros no somos los de antes"

Muy serio con voz grave y acento contundente Don Javier May suelta de un tirón: "Nosotros no somos los de antes. Nosotros no nos hemos robado una elección. Nosotros no traficamos con la necesidad del pueblo. Nosotros somos transparentes. Sépase -añade con mirada muy pesada Don Javier May- que los "Servidores de la Nación" son personas que trabajan en calidad de eventuales y son capaces de ir hasta los lugares más distantes y mal comunicados para guiar a las Brigadas de Vacunación. Son eficaces en auxiliar a los adultos mayores y a los discapacitados. Les pagan como diez mil pesos al mes. Planeamos otorgarles plazas de trabajo definitivas y con todos sus derechos.

Fue este jueves. La Secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, explicó a los reporteros convocados para la conferencia matinal cotidiana, que "los temas de salud, vacunación, compra de vacunas, cifras de fallecidos etcétera trátenlos con los responsables de ese sector: el de Salud. Sé -cancela la distinguida estudiosa- que la salud del Presidente Andrés Manuel López Obrador mejora. Que él se halla de muy buen humor. Optimista como siempre. Con mucha fuerza y que pronto estará aquí frente a todos ustedes. Hoy atiende a sus responsabilidades. Sigue instrucciones de sus médicos.

Cayó en el vacío su aclaración. Los reporteros quieren saber -esa es su vocación, función, aspiración- qué opina la profunda pensadora y fina expositora respecto a lo que horas atrás opinó sobre el manejo oficial -de la autoridad nacional- de la liquidadora pandemia el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Don Enrique Graue Wiechers.

¡Glup! Soltó alguno. Pero no la señora Sánchez Cordero Dávila. "Tengo hasta buena amistad con el Rector Graue. Y nos conocemos. Leí sus opiniones. Las del grupo que guía. Mas -aclara firme: "De ese que es un tema de salud yo sugiero se ventile aquí mismo, este día, por la tarde durante la conferencia que responsables del Sector Salud ofrecen cada tarde. Yo no quisiera...

Se dio tiempo la reconocida abogada Sánchez Cordero de ventilar asuntos estrechamente ligados a las responsabilidades e facultades de la Secretaría de Gobernación. Dice:

"Es cierto. En Oaxaca existen comunidades triquis que riñen. Me consta que el señor Alejandro Encinas vigila con especial interés que surjan acuerdos que liquiden ese estado de cosas. Yo misma participo y estoy muy al tanto de cómo evoluciona esa situación. Pediré al Subsecretario Alejandro Encinas que venga aquí, a explicar asuntos de su competencia.

Da cuenta la Secretaria de Gobernación de casos de personas como el señor Israel Vallarta quien se encuentra en una cárcel. De hechos -atribuidos a la señora De Wallace que se tildan de falsos. De reuniones de la propia señora Sánchez Cordero quien reconoce que el de la justicia es un campo sembrado de infinidad de recursos que dilatan resoluciones. "En materia de "amnistía" esta debe ser autorizada, calificada por el juez. Se debe valorar elementos y decidir la libertad del amnistiado.

"¡Todos los Derechos tienen un límite! -precisó la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de la conducta de un médico que violentó códigos de ética.

"Soy -se definió la letrada Olga Sánchez Cordero mujer educada en el papel. El del libro. El de los periódicos y cuadernos y libretas. Me muevo trabajosamente en el mundo de las "redes sociales". Soy blanco favorito de las críticas de mis nietos. "1Ay, abuela...!", me dicen. Poco a poco me familiarizo con ese universo.

Así la "mañanera" en el Palacio Nacional.