Respalda AMLO al ministro Arturo Zaldívar

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de la Rea y pidió a los ciudadanos que lo apoyen en la campaña anticorrupción en el Poder Judicial.

Tras celebrar la destitución del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, por su presunta participación en una red de corrupción, López Obrador se refirió al presidente de la SCJN, como una “gente honorable”.

“Lo considero una gente honorable, de bien, me da confianza; si no, no lo diría. Y eso que está haciendo debe de tener el apoyo de los ciudadanos, porque hay que limpiar el Poder Judicial, y va a ser de mucho apoyo, con autonomía, con independencia”, expresó durante la conferencia mañanera.

Calificó como inédito el hecho, pues, dijo, los jueces, magistrados y ministros, eran intocables y los ciudadanos ni siquiera sabían de la existencia del Consejo de Judicatura Federal, ya que el Poder Judicial era como “el castillo de la pureza”.

“Nunca se castigaba a jueces, a magistrados, a ministros menos, ¿y cómo sí a los integrantes del Poder Ejecutivo se les castiga y se les señala si son corruptos?, incluso en el caso de legisladores, lo que tiene que ver con el Poder Legislativo. Y en el caso del Poder Judicial había mucho hermetismo, era como El castillo de la pureza, y ahora se dan estos casos. Por eso lo celebro”, manifestó.

López Obrador reveló que en las investigaciones contra el magistrado del primer circuito, el Consejo de la Judicatura Federal encontró un depósito injustificado de 80 millones de pesos en las cuentas del exfuncionario.

Aclaró que no ejerció presión al órgano judicial para que destituyeran al magistrado, presuntamente involucrado en una red de corrupción y garantizó que el magistrado tendrá derecho a comprobar su inocencia.

“Los que se sientan afectados van a decir que es una represalia; pues tienen todo el derecho de probar si existe represalia y quién está tomando esta decisión tiene que probar de que en efecto hay corrupción”, aseguró.

El primer mandatario aún no tiene lista la terna para sustituir al exministro Eduardo Medina Mora, y como en la SCJN hay 10 de 11 miembros, consideró que no es un asunto que se deba resolver “pronto”.

Por otro lado, consideró que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá se apruebe en este mes, después de enviar una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la que le pidió “aislar” la ratificación del TMEC del proceso electoral.

Sobre la investigación que realizan la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República en contra del secretario de Gobierno del estado de Morelos, Pablo Héctor Ojeda, por supuestamente recibir recursos de procedencia ilícita, a través de las empresas fantasmas del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el presidente López Obrador dijo que no tiene información.