AMLO niega haber ordenado desafuero de “Alito” Moreno

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que él haya ordenado el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y subrayó que ese es un asunto promovido solamente por el Gobierno del estado de Campeche.

“Eso es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche que es una entidad independiente y soberana que tienen facultades para investigar y proceder”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa, desde Palacio Nacional.

Ayer, martes, la Fiscalía del Estado de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas para poder proceder en su contra por aparecer como responsable del delito de enriquecimiento ilícito.

Ante esto, el diputado y dirigente del PRI, Moreno Cárdenas, respondió de inmediato en un video difundido en sus redes sociales que la solicitud de desafuero es promovida por el Gobierno federal.

“El gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores. De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo", expresó el líder priísta en referencia a una grabación que dio a conocer con el senador Manuel Velasco, donde le advirtió que si no apoyaba el PRI o reforma eléctrica del presidente López Obrador “se iban a ir con todo” en su contra.

Ante esto, el presidente López Obrador dijo este miércoles:

“Nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política, a mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios, pero nunca van a poder decir que soy incongruente”, dijo AMLO ante las declaraciones de Moreno.

Asimismo subrayó que no es su fuerte la venganza y no fabrica delitos a nadie, pues no es igual a los anteriores, concluyó.