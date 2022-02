AMLO niega riesgo de crisis energética por conflicto entre Rusia y Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que México pueda sufrir una crisis energética por un eventual conflicto armado entre Rusia y Ucrania y aprovechó para hacer un llamado para que las potencias hegemónicas actúen en forma responsable frente al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Al ser cuestionado durante su conferencia matutina por la tensión global que se vive ante el conflicto entre Ucrania y Rusia, en donde está último país amaga con invadir el territorio del segundo, el presidente expresó que la posición del gobierno mexicano es que se mantenga la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

El presidente aprovechó el tema para negar que este conflicto pudiera afectar el precio y el abasto del gas para la energía eléctrica y aseguró que en México existen contratos para recibir gas y en el caso de que aumente el precio, “tenemos otras energías”, acotó.

“No hay nada que temer en cuanto a que nos falte energía eléctrica en el caso de un agravamiento del conflicto entre Rusia y Estados Unidos u otros países por la situación en Ucrania”, dijo el presidente al recalcar que no desea que se den invasiones.

El primer mandatario finalmente expresó que no desea que haya conflictos internacionales y se dijo partidarios de la paz y del diálogo y pidió que se preserve el principio del benemérito Benito Juárez de no intervención y puntualizó: “No queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro”.