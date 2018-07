AMLO no irá a la Cumbre de la Alianza del Pacífico porque "no es presidente electo"

El virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó su participación en la Cumbre de la Alianza del Pacífico pues al ser un acto oficial, él no puede asistir aún.

"No puedo estar en un acto oficial si no soy presidente electo, cuando me invitó Peña con mucho gusto, estaba pensando que ya para el martes iba yo a estar como presidente electo pero todavía no soy y no puedo asistir a un acto sin esa característica", dijo en una conferencia interrumpida por la lluvia.



López Obrador llegó esta tarde a su casa de transición en la Ciudad de México luego de haberse ido de vacaciones cuatro días a su rancho "La Chingada" en palenque, Chiapas.

A medio día cineastas liderados por Javier Ortiz Tirado, representante de Cine Denuncia, se manifestaron frente a la casa de campaña de AMLO luego de que Alejandra Frausto, propuesta por AMLO como secretaria de Cultura, designara como nueva directora del Imcine a María Novaro quien es la pareja sentimental del actual titular de Instituto, Jorge Sánchez Sosa.

Javier Ortiz sostuvo que "María Novaro es una cineasta reconocida, que no lo niega, sin embargo destacó que no tiene las características para manejar el Imcine que ha padecido la mala distribución y promoción de las películas".