El nombre de AMLO nunca será el de tu calle; ya lo puso en su testamento

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no quiere que su nombre se utilice para nombrar calles u obras públicas ni que se construyan estatuas con su figura, pues considera que “ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario expresó que ya dejó por escrito en su testamento que no quiere que se le reconozca con alguna estatua y subrayó que el mejor homenaje que se puede hacer a un héroe es seguir su ejemplo.

“En mi caso tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente.

Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a heroes, heroinas es seguir su ejemplo. No convirtiéndolos en piedra”, dijo el mandatario.

Por otra parte, expresó su simpatía al polémico modelo de la estatua de una cabeza femenina que sustituirá a Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma.

“Sí (estoy de acuerdo) con la cabeza de mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a instalar en donde estaba la glorieta a Colón, que se va a reubicar. En eso sí estoy totalmente de acuerdo, porque a partir de la invasión, hace 500 años se quiso ocultar el pasado artístico cultural de los pueblos originarios”, dijo el presidente al subrayar que se tiene que exaltar la cultura prehispánica.

Respecto a la celebración del “Grito de Independencia”, este próximo 15 de septiembre, dijo que se está analizando si la conmemoración se puede realizar a puerta cerrada o con público.

Ayer, jueves, la secretaría de Cultura, Alejandra Frausto mencionó a El Sol de México que se está analizando la celebración del “Grito de Independencia”, pero subrayó que será el presidente quien anuncie si se da esta tradicional ceremonia con acceso restringido o de manera pública.

En el primer cuadro del Centro Histórico, donde se celebra la conmemoración del inicio de la Independencia de México, hay varios retenes de policía que controlan el paso a la ciudadanía, precisamente con motivo de esta ceremonia.