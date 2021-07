AMLO ofrece ayuda a Cuba y llama a buscar solución sin violencia

Ante los conflictos que se registran en Cuba derivado de la situación económica y la respuesta que ha tenido el gobierno ante la pandemia., el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá ayuda humanitaria a la isla.

Sostengo que debemos guiarnos siempre por los principios de política exterior que establece el artículo 89, no intervención, determinación de los pueblos, y garantizar los derechos humanos.





Desde Tabasco, el mandatario externó solidaridad con el pueblo cubano, destacando que debe buscarse una salida mediante el diálogo sin el uso de la fuerza, sin la confrontación, sin la violencia, debido a que Cuba es un país libre, independiente y soberano.

Puntualizó que no debe de haber intervencionismo, no debe de utilizarse la situación de salud con fines políticos.

"Nada de politización, campañas mediáticas que ya se están dando a nivel mundial, hay muchos países con problemas en América Latina, el Caribe, no es sólo el caso de Cuba, sin embargo, llama la atención que ha habido un despliegue informativo inusual, promovido por quienes no están de acuerdo con las políticas del gobierno de cuba, es obvio, no hay que politizar el asunto, y no hay que utilizar de bandera el apoyo humanitario para interferir en asuntos que sólo corresponden a resolver a los cubanos", indicó durante la conferencia de prensa.

Anunció que México va a estar pendientes, y dispuestos a ayudar al pueblo hermano de Cuba, con apoyo humanitario, sin ninguna tendencia o sesgo político.

“México siempre ha sido solidario con Cuba y con todos los pueblos del mundo, si el gobierno de Cuba lo considera necesario, y su pueblo así lo demanda, el gobierno de México podría ayudar con medicamentos, vacunas, comida y con lo que se requiera, por que la salud y la alimentación son derechos humanos fundamentales, sin el manejo político e intervencionista que se le está queriendo dar a este asunto”.

Sostuvo que en caso de que sí se quisiera ayudar a Cuba lo primero que se debería hacer es eliminar el bloqueo, tal como lo está solicitando la mayoría de los países del mundo.

“Eso sería un gesto verdaderamente humanitario, ningún país del mundo debería ser cercado, bloqueado, eso es lo más contrario que puede haber con los derechos humanos, no se puede crear un cerco, aislar a todo un pueblo por razones políticas, nadie tiene derecho”.

López Obrador, destacó que esperarán a ver cómo se están presentando las cosas e instruyó al Secretario de Relaciones Exteriores y si es necesario, y lo solicita Cuba, se buscará un puente para ayudar al pueblo de Cuba.