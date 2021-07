AMLO acusa a Artículo-19 de intervencionismo en Cuba

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la organización Artículo-19 de fomentar el intervencionismo en Cuba, luego de la difusión de imágenes de las protestas del este domingo en la isla caribeña, aseguró que se trata de una foto falsa que no corresponde a La Habana sino a Egipto.

"Un llamado reiterado a que no intervengan grupos de intereses creados en la situación interna de Cuba, que se respete la autodeterminación, que sean ellos quienes enfrenten sus asuntos de manera pacífica", expresó.

Durante la conferencia matutina, en Villahermosa, Tabasco, expresó su solidaridad con el pueblo cubano y llamó a solucionar los problemas internos de manera pacífica.

"Respetuosamente llamar a todos a que no se opte por el uso de la fuerza, que resuelvan los cubanos por la vía pacífica y expresarles nuestra solidaridad, con toda claridad, sin titubeos. Nosotros no podemos olvidar lo que Cuba ha hecho por México y no podemos olvidar que somos pueblo hermano", expresó.

En opinión del mandatario, si el problema en Cuba se origina por la falta de alimentos, de atención médica y de vacunas hay dos maneras de resolverlo, cancelando el Bloqueo, que es injusto y que los países del mundo ayuden sin fines políticos.

Miles de personas se volcaron a las calles en San Antonio de los Baños, a unos 30 kilómetros de La Habana, donde otra protesta similar tuvo lugar en El Malecón, reportaron las agencias de prensa internacionales que dijeron que hubo protestas en otras ciudades que no identificaron.

López Obrador insistió en que debe buscarse una salida mediante el diálogo, sin el uso de la fuerza y sin intervencionismo, y señaló que ha habido un despliegue informativo inusual.

“Tienen que ser los cubanos quienes decidan y resuelvan sus problemas”, subrayó el presidente López Obrador.