AMLO pide denunciar compra de votos del partido que sea

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se denuncien todos los intentos de compra de votos "sean del partido que sean", después de que trascendiera que candidatos de su partido, así como los de Nuevo León, ofrecen apoyos para promoción del voto.

"Hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada".

A menos de un mes de las elecciones intermedias del 6 de junio, la Fiscalía mexicana investiga por delitos electorales a los candidatos a gobernador de Nuevo León del Movimiento Ciudadano (MC) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Samuel García y Adrián de la Garza, respectivamente, ambos punteros en las encuestas.

Jorge Álvarez Máynez, Verónica Delgado y Salomón Chertorivski, integrantes de Movimiento Ciudadano, denunciaron que otros políticos, incluso de Morena, utilizar el reparto de tarjetas para comprar el voto.

Durante una protesta afuera del Palacio Nacional, Álvarez Máynez, secretario General de Acuerdos de MC, mostró las denuncias por el uso de tarjetas para comprar el voto contra el candidato de Morena en Guadalajara; contra el candidato del Partido Verde, en San Luis Potosí; y contra la candidata de Morena, en Nuevo León.

“Venimos a denunciar el fraude electoral sobre todo la tarjeta que está repartiendo Adrián de la Garza, pero hay candidatos en todo el país que están entregando tarjetas que es el caso de 'El Pollo' Gallardo, que es del PVEM y del PT, aliados del presidente; es el caso de Carlos Lomelí; de Clara Luz".

🔴📹 #EnVivo | #LeTomamosLaPalabraAlPresidente, hoy @AlvarezMaynez, @VeroDelgadilloG y @Chertorivski están en Palacio Nacional para denunciar a @claraluzflores, @DrCarlosLomeli y @RGC_Mx por intentar comprar los votos de la gente con tarjetas. 👇 — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) May 12, 2021

“Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le olvida que todos los candidatos de Morena deben de ser investigados por el fraude electoral que comenten”, dijo mientras transmitía por redes sociales su mensaje.

Al respecto, López Obrador, se congratuló de que su mensaje tuviera efecto, porque es un mal que se entreguen despensas a cambio de votos.

"Está muy mal eso es antidemocrárico, el voto tiene que ser libre, secreto, no es una mercancía; entonces, si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno. Hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto, de manera directa o simulada".

Recordó el caso de los monederos electrónicos de Monex y la compra de votos a favor del PRI.

"Y si no le gusta al director del INE, es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado. Un demócrata no se puede hacer de la vista gorda por un fraude", expresó.

El 6 de junio, más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos locales y 1.900 Ayuntamientos, en lo que se consideran los comicios más grandes de la historia de México.

|| Con información de EFE ||