AMLO pide que no se cierre caso Guardería ABC

El presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador hizo votos para que no se repitan casos como el de la Guardería ABC en Hermosillo Sonora, en el que hace 13 años murieron 49 niños y pidió que se mantenga abierta esta investigación.

Esto luego de que el ministro presidente de la Suprema Corte Arturo Záldivar declaró el martes pasado que recibió presiones del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón para encubrir a familiares de la primera dama Margarita Zavala, quienes estaban implicados en el caso.

Te puede interesar: A 11 años de la tragedia, CIDH admite caso de guardería ABC

Ante esto el presidente López Obrador dijo en su conferencia de prensa matutina de este jueves que le cree al ministro presidente, pues es una persona recta y a los que están más preocupados por preguntar por qué guardó silencio durante 13 años les digo que ya conocía esta versión.

Sobre el caso de la Guardería ABC el presidente dijo que fueron hechos lamentables y dolorosos donde recalcó que fue evidente la impunidad y en el que hubo trafico de influencias, mientras aseguró que se utilizaron estos hechos con propósitos electorales.

Por ello expresó que nunca más se debe permitir la impunidad, “nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir y no proteger a familiares. No al nepotismo”.

Justicia Suprema Corte ordena a CEAV indemnizar a familia por tragedia en Guardería ABC

El mandatario aseguró que le daba muchísimo coraje este caso y acusó a la prensa de influir en la opinión pública en el caso de la Guardería, por lo que aprovechó esto para hablar sobre el escándalo de la casa que habitó en Houston, Texas, su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.

Al respecto dijo que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que se transparente el caso, pues afirmó que es partidario dar transparencia.

Aseguró que este escándalo es inflado por los medios de comunicación y descalificó de nueva cuenta a los periodistas Carlos Loret y Carmen Aristegui quienes han revelado casos de presunta corrupción en el circulo cercano del presidente.

López Obrador afirmó también que los medios de comunicación siembran la duda y la desconfianza y hacen escándalos al estilo de la propaganda de Adolf Hitler.