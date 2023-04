AMLO anuncia cumbre con 10 mandatarios latinoamericanos para controlar la inflación

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este miércoles, al terminar su conferencia matutina, realizará una cumbre virtual con 10 presidentes de Latinoamérica para pactar un plan de cooperación internacional que ayude a abatir la inflación.

“Mañana, después de la conferencia vamos a tener una cumbre con 10 presidentes de América Latina y el Caribe”, dijo el presidente López Obrador.

“Vamos a hablar básicamente sobre cómo intercambiamos alimentos --comercio de alimentos, de materias primas--, para enfrentar en unidad el problema de la inflación, para bajar los precios, para enfrentar la carestía. Ese es el tema básico”, expresó.

El tabasqueño preciso que estarán los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula; de Chile, Gabriel Boric; Luis Arce Catacora de Bolivia; Alberto Fernández de Argentina; Gustavo Petro de Colombia; Xiomara Castro de Honduras; Johnny Briceño, primer ministro de Belice; Miguel Díaz Canel de Cuba; así como Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, quien es presidente temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

También, aclaro que no va a participar el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, pero que no descarta que en futuras reuniones se le invite a participar.

Por otra parte, el presidente anunció que no tendrá actividades públicas durante los días jueves y viernes santos.

“Se me hace muy injusto que no les diga que el jueves y el viernes no va a haber conferencia, se los aviso porque si tienen ustedes algún plan de ir a ver familiares a otras entidades que sepan, nada más vamos a estar hasta mañana”, comentó.