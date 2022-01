AMLO presentará plan de austeridad al INE para revocación del mandato  

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que va a proponer al Instituto Nacional Electoral (INE) un plan de austeridad para que pueda realizar la consulta de revocación de mandato para el titular del Ejecutivo federal y, también adelantó que hará una revisión de los egresos de este instituto, pues aseguró que mantienen gastos superfluos.

“Les voy a presentar formalmente un plan de austeridad, yo creo que en una semana lo tengo, es el remedio y el trapito”, dijo López Obrador, durante su conferencia, en Palacio Nacional, mientras añadió que dicha propuesta, no será de carácter obligatorio para el INE, pues recordó que no cuenta con facultades para ello, pero subrayó que le interesa que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato para que se instalen las casillas en todos los pueblos.

Durante la conferencia de prensa del mandatario federal fue cuestionado con respecto a presuntas rentas millonarias de vehículos en el INE, por lo que adelantó que va a hacer una revisión de los gastos que tiene el árbitro electoral, “porque nosotros también tenemos información de que hay muchísimos gastos superfluos, hay extravagancias, empezando por los sueldos”, dijo el presidente.

“Yo plantee aquí que íbamos a hacer una revisión del presupuesto del INE, como ciudadanos, o sin que sea un asunto de carácter vinculatorio, para decirlo con más claridad, sin imponer, sino que sí queremos revisar, de conformidad con la ley de austeridad republicana cómo están ejerciendo el presupuesto en el INE”, recalcó.

Aseguró que con esa revisión saldrá a la luz el gasto excesivo del Instituto, mientras destacó que con ello se verá que hay dinero suficiente para financiar la consulta popular para la revocación de mandato.

Aunque, dijo que saldrían “tecnócratas” a decir que ese recurso no es suficiente para realizar la consulta y reiteró que los consejeros electorales del INE no están cumpliendo con la Constitución, al ganar más que él y destacó que este asunto, no es de carácter cuantitativo, sino cualitativo: “En un país con tanta pobreza y tanta desigualdad, no puede haber sueldos excesivos, es inmoral, puede ser legal, pero es inmoral que un consejero gane 150 0 160 mil pesos mensuales”, reprochó. Dará Gobierno mil millones de pesos a municipios de Guerrero.

El mandatario aprovechó el tema del ahorro de recursos, para anunciar que, con la revisión de contratos de mantenimiento de obra pública en el sexenio anterior, su administración logró reducir costos por más de mil millones de pesos para este año, con los que, dijo, se van a construir caminos comunitarios en la Sierra de Guerrero.

El presidente estimó que este ahorro representará en los próximos tres años recursos por más de 3 mil millones de pesos y se van a destinar para obra pública en 21 municipios de la Región de la Montaña de ese estado sureño.

“Ya logramos un recurso un dinero para que hagan sus caminos, porque revisamos los contratos de mantenimiento de obras en el sexenio pasado y estaban excedidos y se hizo un ajuste y nos vamos a ahorrar más de mil millones de pesos al año, y eso es para los caminos de la montaña”, dijo el mandatario

Estimó que este recurso ascenderá en los próximos tres años, mínimamente, a tres mil millones de pesos para los municipios de la montaña, “es como los caminos de Oaxaca, vamos a buscar el mecanismo, entregarles los fondos y que decidan democráticamente qué caminos construir”.

Finalmente, el presidente recomendó que la construcción de estos caminos se haga con la mano de obra local, para dar empleo a los mismos habitantes de los municipios beneficiados.









