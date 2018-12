Presupuesto de Egresos 2019 es como un regalo de Navidad: AMLO

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador celebró que el Presupuesto de Egresos Federales 2019 se haya aprobado sin el voto de la oposición ya que asegura que con éste no habrá lugar para negociaciones ni enjuagues en el gasto público.

Respecto a los reproches de organizaciones como Antorcha Campesina, quienes hasta secuestraron la Cámara de Diputados, para frenar el recorte en el sector agrario, opinó que se debe a que ya no se llevarán su moche en la entrega de los programas sociales, ya que se realizarán de manera directa desde el gobierno federal a las comunidades.

Estoy contento con esto, porque demuestra que es un presupuesto distinto, antes aprobaban el presupuesto por unanimidad porque había enjuagues, se repartía dinero, así como se los estoy diciendo, era una vergüenza, era un mercado, ahora ya no hay moches, por eso la inconformidad, pero respetamos ese punto de vista

Luego de comentar que el presupuesto es “como un regalo de Navidad”, aplaudió que alcanzó el financiamiento para todos sus proyectos estratégicos sexenales, los cuales presentó en las últimas tres semanas.

Apuntó que el sector indígena será su prioridad y recibirán hasta 150 mil millones de pesos en apoyo a programas sociales, mientras que el programa de pensiones universales recibirá hasta 100 mil millones de pesos. Sin mencionar que las obras de infraestructura como el Tren Maya y la rehabilitación del corredor Transístmico , ingresarán en su primer año 6 mil y 8 mil millones de pesos en su primer año.

Si no hubiésemos ganado la mayoría, solo lo iban a aprobar si repartíamos dinero, o no iban a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, porque no íbamos a tener la mayoría