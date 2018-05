AMLO promete a padres de los 43 de Ayotzinapa llevar el caso a la CIDH y ONU

IGUALA.-Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena-PT-PES), prometió a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa llevar el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, para que se resuelva el caso.



"Se va a crear una comisión de la verdad, pero la conjunción, la dirección de ese proceso de búsqueda y de conocimiento de lo que sucedió, de saber toda la verdad, va a estar a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la ONU, porque el que no la debe, no la teme, no tenemos nada que ocultar", garantizó a los padres de los 43".





Los padres entregaron un documento a los militantes de Morena locales, para hacerlo llegar al candidato, con quien esperan sostener una plática.





Durante el discurso de López Obrador, subieron al templete los padres de los 43 estudiantes justo cuando hablaba del servicio, el amor al prójimo y el poder.





A su vez, investigará al ejército e integrará un Comisión de la Verdad, para que se aclara el caso, aunque implique investigar a las Fuerzas Armadas "No soportó ese punto de vista, si se conoce la verdad y se hace justicia, sen vez de afectarse, se va a fortalecer a la institución al servicio del pueblo.".





Debido al choque de un trailer en la autopista federal México-Cuernavaca, López Obrador, llegó a tarde a su mitin.





El accidente ocurrió en el kilómetro 73, antes de que el tabasqueño cruzara, por lo que tomó la libre como ruta alterna, sin embargo, también presentó altos niveles de tráfico.

Ante el retraso del tres veces aspirante a la presidencia de la República, el grupo musical "Guerrero" de gustos y jaripeos amenizó a los asistentes que reclamaban la llegada del político y sólo se calmaron hasta que la maestra de ceremonias les informó que el tabasqueño no estuvo presente en el accidente de esta mañana.