AMLO rechaza renuncia de García Alcocer a CRE, pero “no se le encubrirá”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, le presentó su renuncia, pero la rechazó.

"Jalaban de un cajón el expediente, fírmale. No somos iguales, yo no puedo hacer eso ni en público ni en privado. Cuando él me planteó eso, le digo: No, esa es una decisión tuya, libre, yo no voy a estar planteándote estas cosas", comentó durante la conferencia mañanera.

Aunque López Obrador confirmó que no habrá persecución, le advirtió que no lo encubrirá, procederán las denuncias en su contra por presunto conflicto de interés y de ser culpable, se aplicará la ley.

"Estuve con el presidente de la CRE, se le concedió, lo vi ayer. Lo que le expresé es que nosotros no perseguimos a nadie, que no somos vengativos, que no vamos a utilizar el poder para cometer injusticias, que no vamos a llevar a cabo ningún acto arbitrario, pero al mismo tiempo le dije que tampoco podemos encubrir", amagó.

Durante el encuentro, el presidente de la CRE insistió en que es inocente, pero el primer mandatario sostuvo que cuenta con las pruebas suficientes en las que se comprueba que sí benefició a sus familiares.

"Tiene derecho a defenderse. En ese término fue que hablamos. Él dice que es inocente, que él ha hecho su trabajo; por otro lado, hay elementos, hay testimonios en donde sí existe una vinculación de familiares en actividades que tienen que ver con esta comisión. Quien lo va a resolver, pues es la autoridad competente", concluyó.