AMLO recibe a la gobernadora de Chihuahua en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunió con la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, con lo que casi concluyen las charlas con todos los gobernadores electos el pasado 6 de junio.

"Conversé con la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Como siempre lo he dicho, las autoridades tenemos la obligación de atender a todo el pueblo sin distinción de clases, creencias, ideas o partidos", informó en sus redes sociales.

La pobreza en la entidad más grande del país, así como la relación con el gobierno de los Estados Unidos fueron los temas centrales del encuentro, informó la mandataria electa.

“El tema que más tratamos fue la pobreza en el estado de Chihuahua, a mí en lo particular me mueve mucho y me hizo trabajar de manera muy especial por nuestros hermanos marginados chihuahuenses y el presidente coincide y hablamos también de la relación fronteriza, con Estados Unidos”, abundó.

El mandatario sostendrá este miércoles una reunión con el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, con quien hablará sobre el tren suburbano, la crisis de agua y el transporte público, entre otros, informó el mandatario electo en sus redes sociales.

Luego de esa reunión sólo restará que reciba al gobernador electo Querétaro, Mauricio Kuri González, del PAN, y al de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de la alianza PVEM-PT.