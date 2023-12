AMLO recomienda programa de 5 puntos a aspirantes presidenciales de EU

Contrario a su dicho sobre respetar a la política de otras naciones, Andrés Manuel López Obrador opinó este martes sobre las elecciones estadounidenses y pidió a los aspirantes presidenciales de ese país que desarrollen un plan de apoyo para los migrantes y de buena vecindad con México.

Durante su mañanera, López Obrador dijo que se debe esperar a que se definan las plataformas de los candidatos presidenciales estadounidenses para determinar la postura que tendrá su Gobierno, sin embargo planteó un programa de 5 puntos a quienes buscan la presidencia del vecino país.

En este sentido, dijo que primero deben permitir la regularización de los mexicanos que llevan años trabajando en Estados Unidos; en segundo lugar, tienen que dar atención al fenómeno de migración, procurando la justicia en América Latina y el Caribe.

En tercer término, tienen que garantizar que no continúe la construcción de muros en la frontera; el cuarto punto es que deben garantizar el control del ingreso de armas a México y, finalmente, mencionó que deberían trabajar junto con el Gobierno de México para combatir el tráfico de drogas.

Subrayó que en caso de que los aspirantes presidenciales estadounidenses no garanticen lo anterior, le dirá a los mexicanos en ese país a que no apoyen a esos candidatos. “No se dejen engañar, se requieren definiciones, este no es un asunto personal”.

Asimismo, insistió en que no se vote por por Greg Abbott, gobernador de Texas y quien busca la vicepresidencia de Estados Unidos con el Partido Republicano.

Aseguró que muchos estadounidenses no votarían por Abbot, por sus políticas contra la migración.