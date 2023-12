Conflicto en Nuevo León es un asunto politiquero con miras a las elecciones: AMLO

Ante el conflicto político en Nuevo León por la licencia del gobernador Samuel García Sepúlveda para ser candidato presidencial y su intención de regresar al cargo, luego que el Congreso de ese estado nombró a Luis Orozco como gobernador interino, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este lunes en su mañanera a García Sepúlveda y dijo que lo ataca la oposición porque su candidatura dividía el voto de las clases medias.

Además afirmó en su mañanera que el bloque opositor del PRI, PAN y PRD, “son capaces de dar un golpe de estado” en Nuevo León en contra de Samuel García.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En materia de seguridad, López Obrador dijo que el estado marcha con normalidad, aunque subrayó que las reuniones entre fuerzas federares y estatales en la materia están detenidas.

Política Alejandro Moreno se lanza contra Samuel García tras regreso a NL: ¿qué escondes?

Ante la defensa a García Sepúlveda de parte del mandatario, este último también aseguró que no está con nadie y añadió que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tiene que decidir si puede o no regresar al cargo.

En este sentido, dijo que no sabe cuál es el procedimiento porque no sabe cómo está la constitución de Nuevo León, pero reiteró que García tendría que acudir a la Corte, porque se le quiere destituir. Aunque llamó a esperar a que se resuelva legalmente la situación. Insistió en que la oposición quiere tomar una represalia en contra de García.

Asimismo dijo que el conflicto es un su to político con miras a las elecciones de 2024: “Es un asunto politiquero con miras a las elecciones, porque le lanzaron los del PRI del pan, más que nada , el jefe lo conservador Claudio X . González, se le lanzó a Samuel García que no pudiera ser candidato, porque ellos sostienen de manera equivocada de qué Samuel dividía la simpatía de las clases medias porque ellos se sienten los dueños de las clases medias los dueños de lo que conservador, aunque él no es de clases medias, él está arriba, pero ven a las clases medias como un corporativo que les apoya.

El presidente aseguró que la candidatura de Samuel García le ofendía al bloque opositor porque se atrevía a competirles.

Añadió que las clases medias no son borregos, aunque añadió que sí hay un sector que sí es “aspiracionista” y “filopanista”, pero subrayó que es sólo una franja. Por lo anterior, reiteró que por eso atacan a Samuel García políticos como Vicente Fox.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Durante su conferencia mañanera López Obrador proyectó un video de Samuel García donde el neolonés aseguró que la oposición del PRI y PAN le estaban pidiendo dinero, impunidad y cargos.