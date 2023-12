Quieres regresar sin pasar por el Congreso, reprocha diputado de NL a Samuel García

MONTERREY. “Si te vas a quedar déjanos trabajar, quieres regresar sin pasar por el Congreso”, dijo el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra, al gobernador Samuel García, quien asegura que no requiere de su aval para regresar a sus funciones luego de que renunció a sus aspiraciones presidenciales y a la licencia que solicitó para irse a su campaña.

“No hay ninguna incertidumbre porque una licencia es un derecho humano de la persona, no es una obligación. Cuando yo decidí no participar y no usar la licencia en automático como gobernador constitucional reasumo funciones, desairo la licencia y eso es suficiente”, dijo el mandatario emecista ayer, durante un evento público en Monterrey.

La guerra de declaraciones se dio a través de las redes sociales de los políticos neoleoneses, quienes expresaron su desacuerdo uno con el otro públicamente.

“Samuel, no querías que nombráramos al gobernador sustituto, no quisiste que aprobáramos en tiempo y forma el presupuesto 2023, no has querido entregar los recursos que piden los municipios, y ahora, no quieres que analicemos el fin de tu licencia, tú de plano no quieres dejarnos trabajar en lo que le corresponde al Congreso, estos no son caprichos, la ley es la ley”, declaró Mauro Guerra.

Guerra señala que Samuel García tiene a los municipios sin su presupuesto, a Nuevo León sin fiscal y está a punto de dejar al estado sin auditor.

“Ya no puedes aventar la pelota a nadie más, urge que acabes con estas crisis que tú mismo provocaste”."

El legislador reclamó los resultados del mandatario en tribunales cuando impugnó el nombramiento del gobernador interino. “Primero fuiste al Trife (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y mentiste para que te dieran licencia sin pasar por el Congreso, ¿cuál fue el resultado? El Trife tumbó.

Luego mentiste para tratar de nombrar a un interino sin el Congreso, ¿cuál fue el resultado? La Corte te lo tumbó. Viste que no podías salirte con la tuya, y prefieres regresar a ser gobernador… Vuelves a saltarte la ley y tratas de regresar a tus funciones sin pasar por el Congreso del estado”, reclamó. Guerra." Mauro Guerra demandó respetar la división de Poderes, pero se mostró dispuesto a dialogar.

“Sería muy fácil para nosotros decir que no quieres que llegue el interino porque algo terrible escondes en tu gobierno, pero preferimos mejor el diálogo por el bien de Nuevo León”."

Sin embargo, Samuel García insiste en que no hay desacato para retomar su cargo y que no necesita al Congreso para que revoque la licencia que solicitó. Añadió que los medios de comunicación y seudoabogados quieren inventar que hay dos gobernadores.

“Decirle a todo Nuevo León, no hay duda, van a querer inventar los medios, algunos seudoabogados que hay dos gobernadores, eso es mentira, la gente votó por Samuel García, gobernador constitucional, tengo licencia y decidí no usarla”.

Por su parte, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó a Samuel García como “un inexperto, un holograma, sin proyecto y ambicioso que le sirve al partido Morena y que algo oculta, por lo cual regresó al gobierno”.

En un mensaje en sus redes sociales, Alejandro Moreno dijo: los motivos sobre los hechos más recientes ocurridos en el estado de Nuevo León, en donde Samuel García, intentó la entidad para buscar la Presidencia de la República “Lo que sucedió en el estado de Nuevo León no tiene desperdicio. "Vamos a dejarlo claro, Samuel, nadie te descarriló, tú te bajaste solo por inexperto, ambicioso y mentiroso, lo único que hizo el Poder Judicial fue garantizar que no atropellaras la Constitución”.

Acusó a Samuel García de intentar evadir la ley metiendo juicios en diferentes estados de la República. Como en Chiapas, Tamaulipas, Ciudad de México y en el Tribunal Electoral y ante la Suprema Corte, varios de ellos con documentos falsos.

Recordó que perdió todos los juicios, a pesar de sus tres doctorados, pues “es pésimo abogado y peor como gobernador”, y cuando vio perdido los juicios, intentó tomar por asalto el gobierno usando a funcionarios y militantes del partido de MC como golpeadores y eso tampoco le salió bien, manifestó Alejandro Moreno. “Eres un pequeño tramposo logrando el récord mundial de la precampaña presidencial más corta de la historia".

A raíz de qué entró en vigor su licencia su campaña presidencial, duró 40 minutos y no pudo esperar al lunes y regresó corriendo cuando vio que le revisarían las cuentas y se aprobarían leyes que ha escondido para que no haya transparencia en el gobierno de Nuevo León”, manifestó Moreno Cárdenas. También se dirigió a Dante Delgado, líder de MC, a quien cuestionó sobre quién pondrá para seguir las órdenes de Morena en la candidatura a la Presidencia de la República."

Con información de Javier Divany.