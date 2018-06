AMLO reprocha lentitud en resultados del PREP

ACAPULCO.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT y PES), reprochó al Instituto Nacional Electoral (INE) que en estos tiempos con tantos avances tecnológicos, no haya podido resolver los problemas técnicos y vaya a entregar los resultados del PREP hasta el 2 de julio.

Sin embargo, aplaudió que si se vaya a realizar el conteo rápido porque dan indicios de los resultados electorales.

"El conteo rápido ya es un indicador, ya con eso, no le hace que el PREP se lleve más tiempo porque no han sabido resolver el problema técnico, ni modo que en este tiempo de tecnología, de avances tecnológicos, no se puedan tener avances desde temprano", opinó al finalizar su cierre de campaña estatal en el zócalo de Acapulco, Guerrero.

También detalló que en los próximos días de veda electoral descansará y acompañará a su hijo menor Jesús Ernesto a la clausura de su ciclo escolar.

Por otro lado, pidió a los ciudadanos que no se dejen llevar por el ánimo festivo el próximo 1 de julio, porque si bien, van a ganar las elecciones, esto aún no ha sucedido y su principal preocupación deberá ser defender el voto para evitar fraudes electorales como en el 2006 y el 2012, sobre todo, en las candidaturas al Congreso de la Unión y locales.

"Ya hago un llamado para que los representantes de casillas no se vayan hasta que se termine el último cómputo en casilla y también le digo a la gente que no nos confiemos, todos tenemos que salir a votar, tienen que hacer voto masivo por la transformación de México, vale más que sobre y no que falte", concluyó.