AMLO retirará discurso sobre presunto llamado al voto tras sanción del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo sancionó por dar un discurso la semana pasada en el Estado de México en el que habría llamado al voto en favor de su Movimiento Político, por lo que la autoridad electoral le ordenó retirar este mensaje de las redes sociales de la Presidencia de la República.

“Ahora me acaban de sancionar los del INE, están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez, hace como una semana, porque que había que votar no sólo por el candidato a la presidencia o la candidata a la Presidencia, sino también por los legisladores”, dijo el mandatario en su conferencia mañanera de este lunes, desde Palacio Nacional.

López Obrador aprovechó para negar que haya hecho un llamado al voto por el partido que fundó, Morena. Sin embargo, subrayó que va a acatar la medida para no dar pie a más sanciones, pero adelantó que va a impugnar la resolución del INE. “De todas maneras ya vamos a quitar de mis Redes ese discurso”, dijo el presidente.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió medidas cautelares para frenar la difusión de un discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador que podría involucrar uso indebido de recursos públicos y contra la difusión de la revista “Siempre” que mostraba la silueta de Claudia Sheinbaum con el símbolo Nazi.

El mandatario federal también. Aprovecho para quejarse del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y dijo que ha hecho cosas antidemócratas.

Durante su conferencia una reportera le preguntó al presidente por el conflicto que hubo en el TEPJF, en el que 3 magistrados de es soberanía pidieron al ministro presidente Reyes Martínez Mondragón que renunciara, a lo que respondió que prefería no opinar, sin embargo expresó: “Ese Tribunal ha hecho cosas completamente antidemocráticas, ellos lo saben. Cómo voy a olvidar que hace 2 o 3 años cancelaron dos candidaturas sin tener elementos, por consigna”, explicó.