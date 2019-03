Reunión con Kushner no fue en lo oscurito, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la reunión con Jared Kushner, asesor y yerno de su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, se haya realizado en lo oscurito por haberse realizado en la casa de un amigo mutuo, Bernardo Gómez, vicepresidente Ejecutivo de Televisa.

“No, pero no fue así en lo oscurito, fue público, creo que se les informó. Bueno, cuando terminó el encuentro”, sostuvo durante la conferencia mañanera.

Rechazó que haya conflicto de interés por haberse realizado en la casa de uno de los miembros de su Consejo Asesor Empresarial y también directivo de la principal televisora del país, en lugar de las oficinas de la Presidencia de la República.

“Sí, y hay celos y sentimientos, yo los entiendo. Pero ya, ya, mire, así, así, abrazos y amor y paz, ¿sí? Ya no tantos celos, no tantos sentimientos. Me llevo muy bien con todos, nos llevamos muy bien con todos y tenemos que reconciliarnos, es una etapa nueva”, dijo.

Justificó que fue un encuentro informal y en todo caso, él acepta los favores de todos, los cuales dijo no siempre son mal intencionados o con intereses de por medio.

No, no, no, si no es toma y daca la política; o sea, la política tiene que ver con principios, tiene que ver con ideales y también no todo el que ayuda lo hace siempre por un interés.

Sí, ya sé que son temas interesantes, de análisis, de reflexión”, explicó.

Insistió en que lo importante es que lograron un acuerdo 10 mil millones de dólares de inversión para el tratado bilateral del Plan de Desarrollo para Centroamérica.

Además de que por ser vecino directo con E.U deben mantener una relación de amistad, como con todos los pueblos, pues comparten más de 3 mil kilómetros de frontera, 24 millones de mexicanos viven en el país norteamericano y comparten importantes pactos internacionales.

Por otro lado, comentó que el encuentro se realizó de esa manera porque fue de improviso, alrededor de las ocho de la noche y terminó a las 11 de la noche.