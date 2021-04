AMLO se vacunará contra el Covid en 15 o 20 días

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 15 o 20 días será vacunado, para disipar dudas y dar ese ejemplo para que otras personas que han padecido Covid-19 que se protejan.

Al respecto, Jorge Alcocer explicó que el mandatario generó un número importante de anticuerpos cuando padeció la enfermedad, que le permiten estar protegido por más tiempo.

"Cuando hablamos de más tiempo no sabemos todavía cuánto, puede ser tres o cuatro meses", dijo.

Indicó que aunque tiene una comorbilidad que es la hipertensión, su alimentación y los cuidados que ha tenido han generado que el padecimiento tuviera menor impacto en su organismo.

El secretario de Salud aseguró que el presidente sí padeció Covid, pero la atención oportuna de la enfermedad hizo que el padecimiento fuera leve, pero en ese periodo generó anticuerpos.

Sobre el caso del presidente de Argentina, dijo, una vez que se aplicó la vacuna anticovid, sus anticuerpos provocaron que sus síntomas fueran mínimos, casi asintomático.

Alcocer bromeó con que le hubiera gustado que se le aplicara la dosis de Patria, pero recibió la vacuna de AstraZeneca.

"No me tocó la que yo quería, yo hubiera querido que me tocara la vacuna Patria, esa vacuna que los mexicanos tenemos la oportunidad de hacerla, esa hubiera sido mi selección", dijo.