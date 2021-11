AMLO tiene poco que presumir en lucha contra corrupción: Financial Times

El diario británico The Financial Times publicó un artículo este lunes que afirma que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene nada que presumir durante su administración, en cuanto al combate a la corrupción en México.

El texto escrito por la corresponsal del diario británico, Christine Murray, hace un recuento por las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto la erradicación de la corrupción en el país —principal bandera del mandatario mexicano en su gobierno—.

Sin embargo, la publicación del Financial Times destaca que la estrategia de López Obrador está muy “influenciada por la política y con poco que mostrar”.

Asimismo, añade que las instituciones que encabeza el presidente tienen poca autonomía y recursos.

De acuerdo con analistas consultados por el rotativo tiránico, “México tiene mucho tiempo plagado de corrupción, que va desde sobornos para evitar multas por exceso de velocidad hasta robos multimillonarios en contratos de obras públicas”.

Subraya que, de acuerdo con el INEGI, los mexicanos tenemos que pagar cientos de millones de dólares a diario a funcionarios

para poder hacer trámites básicos y que, van desde la creación de una empresa hasta el el pago de impuestos por automóviles.

Asimismo, recuerda el escrito periodístico que la organización Transparencia Internacional ubicó a México en el puesto 124 de 180 dentro de los países más corruptos, por lo que subraya que la estrategia del presidente López Obrador para acabar con la corrupción, está “profundamente influenciada por la política y, tiene no tiene nada que presumir”.

Ejemplifica que el fiscal anticorrupción solo ha logrado dos sentencias condenatorias y los grandes casos avanzan con lentitud.

México Charlie Hebdo dedica cartón a presidencia de México en Consejo de Seguridad de la ONU

Murray entrevistó al ex abogado de la sociedad civil, Miguel Alfonso Meza, quien expone que “antes no se combatía la corrupción para permitir que la gente en el poder pudiera enriquecerse ilegalmente. Pero ahora, no se combate la corrupción para los remitir que el grupo en el poder se consolide, pero además, para dañar la democracia y perseguir a los críticos”.

Dentro del artículo, además, se destacó que, el presidente López Obrador “ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción, destinado a coordinar diferentes instituciones, al calificarlo como la ‘gota que derrama el vaso’ en una lucha anticorrupción ‘fingida’”.

Finalmente, menciona casos que representan un escándalo y un contra sentido para la administración y política anticorrupción de Lopez Obrador, como la reciente renuncia de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras divulgarse su lujosa boda en Guatemala o las denuncias de laAuditoría Superior de la Federación en la actual administración que no llegan a nada.