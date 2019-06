Habrá mano abierta y no puño cerrado para Trump: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, un día después que México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo en el tema migratorio para frenar los aranceles del 5% que pretendía imponer a los productos mexicanos.

“Conversamos por teléfono con el presidente Trump. Le comenté que en Tijuana diré que al presidente de EEUU no le levanto un puño cerrado, sino la mano abierta y franca”, escribió el mandatario en Twitter.

Asimismo, López Obrador le reiteró a Trump “nuestra disposición a la amistad, al diálogo y la colaboración por el bien de nuestros pueblos”.

Más temprano, Trump agradeció también en Twitter a López Obrador "por trabajar duro para tener el acuerdo sobre migración completo".

El pasado 30 de mayo, Donald Trump amenazó al gobierno mexicano con imponer aranceles del 5% a todas las importaciones de nuestro país a partir del 10 de junio si no detenía la migración ilegal y de inmediato López Obrador envió una delegación, presidida por el canciller Marcelo Ebrard, a Washington para iniciar las conversaciones.

En tanto, el presidente mexicano hizo llegar una carta a Trump, donde lo exhortó al diálogo y a "buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios".

“Estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano, le expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos merecen que, ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad”, señaló el primer mandatario mexicano en la misiva.

Asimismo, convocó al acto de unidad en defensa de la dignidad de México el sábado 8 de junio en Tijuana, el cual cambió de objetivo tras concretarse el acuerdo bilateral, ahora para celebrarlo, dijo.