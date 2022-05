AMLO y Xioamara Castro acuerdan replicar programas de desarrollo social en Honduras

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que con su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, firmaron un acuerdo para replicar sus dos programas insignia, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, como medida para atajar la migración.

Durante su mensaje, el presidente López Obrador rompió el protocolo y usó la palabra para intervenir en la política de Honduras y dijo que apoya la iniciativa de reforma eléctrica de la presidenta Xiomara Castro.

“Apoyamos la iniciativa de reforma eléctrica de la presidenta en beneficio del pueblo de Honduras, sobre todo de la mayoría del pueblo que va a tener la posibilidad de contar con energía eléctrica barata, precios justos de energía eléctrica para el pueblo de Honduras”, señaló.

Te puede interesar: EU no daña las relaciones con México, asegura Embajada de Cuba

En conferencia de prensa conjunta, desde el Palacio José Cecilio del Valle, en Tegucigalpa, Honduras, ambos presidentes mencionaron que Estados Unidos también debe hacer aportaciones para resolver el problema migratorio.

López Obrador expresó que “no basta con la voluntad de los países latinoamericanos (para resolver la migración), necesitamos, además, que Estados Unidos se involucre de manera clara en la solución de un problema que también le afecta y que contribuya a financiar esos pogramas”.

Por ello, insistió en que se deben replicar en América Latina sus programas sociales en materia agrícola y forestal y de desarrollo social para jóvenes, pues aseguró que ambos, “cuentan con buenos resutados”.

Política Pie de nota | AMLO y el mito de la traición

Expresó que quieren hacer masivos estos programas y por ello, requieren que el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos aprueben los fondos necesarios, “hablamos de unos 4 mil millones de dólares que fue lo que el presidente Joe Biden ofreció aportar para el desarrollo en el Sureste de México, en Guatemala, Honduras y el Salvador.

Declaró el mandatario mexicano que este es un asunto en el que tiene “una atención constante” y recordó que el pasado 29 de abril, cuando habló con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a revisar la cooperación bilateral para el desarrollo de Centroamérica y en especial de Honduras.

Afirmó que Biden le compartió que se estaba analizando otorgar visas de trabajo para hondureños y otros países de la región y puntualizó que cree que esto “va a ayudar mucho para el desarrollo para los países de centroamérica y a atender las causas profundas de la migración, pero también para ampliar las vías legales de regularización de migrantes y de refugiados”.

A su vez, Xiomara Castro acordó profundizar las relaciones con México y dijo que esta visita generará condiciones propicias para el desarrollo de ambas naciones.

Sobre la migración mencionó que es el resultado de las condiciones del Rïo Grande hacía el Sur y que juntos van a luchar contra la violencia que los acecha para defender los derechos de los migrantes y construir las condiciones para que puedan permanecer en sus países y que los “nuestros no tengan que dejar atrás a sus familias, comunidades, cultura y buscar lejos las oportunidades y la seguridad que no encuentran en casa, para que los que migren lo hagan por opción y no por obligación. Subrayó que la migración es un derecho y no un delito.

Política Avanzan sin EU: México y El Salvador invertirán 60 mdd más en programas sociales

Dijo además que en cualquier cumbre que se hable de las américas deben participar todos los países que integran la comunidad americana, pues subrayó que es la América unida la que debe reflexionar para tener un plan de desarrollo común asentado en la unidad.

Asimismo, afirmó que están comprometidos para realizar los esfuerzos necesarios para concretar una agenda de desarrollo común e informó que este año, Honduras será la sede de la Conferencia Internacional para Centroamérica que atienda las causas estructurales de la migración e incluya acciones concretas de inversión para el desarrollo.

Durante el encuentro, la presidenta de Honduras entregó la Orden Civil José Cecilio del Valle al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se tiene previsto que el presidente López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez pernocten en Tegucigalpa, para salir este sábado 7, por la mañana, a Belice y hablar ahí con el mandatario beliceño John Briceño.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Posteriormente, viajará por la tarde de ese mismo sábado a La Habana, Cuba, donde estará todo el domingo y tendrá un encuentro con el presidente de la Isla, Miguel Díaz Canel Bermudez.