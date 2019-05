Analiza PRD ceder su registro a otras fuerzas

Fernando Belaunzarán Méndez, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) de esa fuerza política, adelantó que el partido analiza ceder su registro a otros partidos u organizaciones sociales que puedan fortalecer una opción de izquierda.

“Queremos en este momento poner el registro al servicio de los partidos políticos y organizaciones. Me parece que es un buen símil el registro a disposición de una mayor confluencia”, anunció.

El perredista pertenece a la tribu de los llamados Galileos, que en su momento coordinó un ex Chucho, Guadalupe Acosta Naranjo, hasta antes que por mandato se ordenara la desaparición de las llamadas corrientes.

En el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se cometieron muchos errores, se fue tolerante con la corrupción del régimen y se hizo mucho daño, reconoció Belaunzarán Méndez.

Y recomendó “construir un nuevo proyecto debemos ser autocríticos para no cometer los mismos errores”.

Explicó que el PRD viene “como parte de un gran movimiento social y ahora un gran movimiento social regresa, y se vive una situación similar porque estamos frente a un régimen autoritario”.

Belaunzarán Méndez aseguró que el PRD debe renacer y que para ello sus dirigentes y militantes deben ser consecuentes: “tenemos que recuperar la mística y el compromiso de la lucha social, nos alejamos de eso y de la gente”.

-¿Cuál es el futuro del PRD?

-El PRD tiene que renacer y para renacer tenemos que hacer una fuerte autocrítica, la sociedad nos castigó con razón.

Y sentenció: “tenemos que aceptar eso y empezar de cero, pero debemos iniciar abriendo el partido para que llegue mucha gente y que este registro del PRD sea útil para la sociedad”.

-¿Cómo llegan a los 30 años de vida del PRD?

-El PRD nació luchando contra el autoritarismo y ahora esa bandera es más actual que nunca. No había visto un presidente tan autoritario como Andrés Manuel López Obrador desde Carlos Salinas de Gortari.

-¿Qué es lo más fuerte que te ha tocado vivir en el PRD?

-Yo era consejero universitario y otra consejera de la Facultad de Contaduría me ayudó a entrar a la conferencia donde hablaba el candidato Ernesto Zedillo y puede preguntarle, no me querían dar la palabra, pero al fin pude hablar y cuestionar a un candidato a la presidencia. Posteriormente se desató un enfrentamiento debido a que ya no quería Zedillo hablar con los estudiantes de afuera y los integrantes del Estado Mayor tuvieron que sacarlo dando hasta macanazos eléctricos.

Uno de los líderes del PRD más críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al PRD en 1988. En esa época, Belaunzarán participó como miembro del Movimiento Estudiantil.

“Yo tuve mucha simpatía con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y su lucha y lo invitamos muchas veces a la Facultad de Filosofía y Letras y a la explanada de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”, recordó.

Belaunzarán había estado en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y tuvo una formación trotskista, después apostó por la lucha por la democracia y “hoy lo que son las cosas la lucha por la democracia vuelve a tener vigencia”.

-¿Cómo ves al gobierno de Andrés Manuel López Obrador?

-Terrible… tenemos un presidente blabla- bla para cualquier problema la solución que él tiene es saliva y más saliva y bueno el problema con la verdad, el presidente es que siempre nos miente.

Agregó que para él, López Obrador “es un mentiroso compulsivo y bueno todos los datos del país, nos dicen que la corrupción sigue igual o peor, la inseguridad crece, ese y otros problemas eso es lo que nos dicen los datos. El México alterno de la saliva presidencial nos dice otra cosa. Yo me guío más por lo que me dicen los datos.

-¿Cuál es tu opinión sobre el Memorándum que envió para echar abajo la reforma educativa?

-Es un exabrupto autoritario, terrible me recuerda a Varguitas el de la Ley de Herodes queriendo modificar la Constitución a puño y letra y sus secretarios, eso es ridículo.

-¿Cuál es tu opinión sobre ampliar el número de magistrados de la Suprema Corte de Justicia?

-Es una intención que tiene para poder controlar ese poder, no le gustan los contrapesos a Andrés Manuel López Obrador

-¿A la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cómo los ves con Andrés Manuel López Obrador?

-Son sus aliados electorales y para complacer a sus aliados está fregando a millones de niños que tienen derecho a una educación de calidad.