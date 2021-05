Antes de la elección, no se puede hacer una reforma electoral: Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló ante la posibilidad de realizar una reforma al sistema electoral, se deben considerar los tiempos que marca la ley y se puedan hacer los cambios o modificaciones que se pretenden en dicha materia.

“Si una ley no gusta pues se puede cambiar, hay tiempos para cambiarla, lo que le INE no puede hacer es dejar de aplicar la ley por juzgar si está bien o está mal, la ley es la ley y el INE no puede tener estas atribuciones”, remarcó Córdova Vianello.

Durante su participación en la reunión virtual con integrantes de la American Society of México, el consejero electoral expuso que valdría la pena hacer ciertos ajustes, sin embargo, reiteró que es un asunto que se debe discutir y analizar.

“Ojalá y alguna eventual reforma en el futuro sea una reforma que consolide y fortalezca nuestro sistema electoral y no una contrarreforma que eche a perder lo que durante 30 años hemos venido construyendo cada vez mejor”, apuntó.

Por otra parte, la autoridad dijo que, en el contexto de las elecciones más grandes de la historia, la polarización que está prevaleciendo en el México es preocupante.

En ese sentido, recordó que se está construyendo una narrativa contra el árbitro electoral, para que eventualmente, dijo, pueda ser utilizada el día después de las elecciones. “Si los datos, si los resultados no gustan poder decir que hubo un fraude”.

“Cuando la polarización se mezcla con la intolerancia, al contrincante político ya no se le ve como un legítimo adversario sino como un enemigo que hay que destruir y que hay que combatir y es así donde el juego democrático se pone en crisis”, insistió.

A un mes de las elecciones más grandes y complejas de la historia, dijo, la autoridad deberá demostrarle a la ciudadanía que el trabajo que se realiza es apegado a la legalidad y en los términos que han permitido la alternancia en el país.

“Estamos construyendo una elección con base en las reglas del juego, son las mismas reglas del juego que han estado presentes ahí los últimos siete años, ésas le han permitido ganar a todos los partidos políticos”, enfatizó.

Por ello, consideró que “así como la democracia es una construcción colectiva, la defensa de la democracia implica también que todas y todos hagamos lo que nos toca y, en este sentido, no hay trincheras pequeñas”.





