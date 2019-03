Aún hay resistencia a participación de fuerzas federales en operativos contra huachicol: AMLO

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador aseguró que todavía hay resistencias a la participación del Ejército, Marina y Policía Federal porque estaba arraigado el apoyo de la gente a los que roban el combustible, por lo que se han registrado abrasiones y hay momentos difíciles y complejos.

Dijo que tiene los datos de lo que sucedió ayer en Hidalgo y que hay muchos incidentes en esa entidad, porque "en Hidalgo se permitió durante más tiempo esas prácticas y ahí fue la tragedia y esto demuestra que tenemos que seguir vigilando y hablando con la gente.

En conferencia de prensa, López Obrador abundó que hace el llamado a todos los pobladores para que le den la espalda a esta actividad y que no protejan a los que se dedican al robo de combustible pues la actividad de perforar ductos es peligrosa, así como las tomas clandestinas.

Si es por necesidad deben contar con nosotros para que tengan trabajo, bienestar, pero dejar solos a lo que se dedican al robo de combustible y otras actividades ilícitas y el llamado lo hago a quien sea que se dedique a estas actividades lícitas que abandonen las filas de la delincuencia.

Afirmó que ahora se está reformando la constitución ya que será delito grave el robo de combustible, "¿para qué estar en prisión?, la libertad es mejor”.

Esa es riqueza barata, lo barato se compra con el dinero. La dignidad y la honestidad no tienen precio. Es muy desagradable, que estén a salto de mata y que estén huyendo y que sólo pueden ver a sus familia en la noche, de vez en cuando o que no pueden ir a los velorios de sus padres o de sus familiares ¿porqué eso? Eso no es vida, vamos a qué la gente se separe de las actividades y que todos entiendan que solo siendo buenos podemos ser felices.

Indicó que se está atendiendo este tema e hizo un llamado para que no se de la confrontación y que no se olvide que "el soldado es pueblo uniformado y que no se les agreda".

Un día les vamos a invitar o vamos hacer la reunión de seguridad aquí, publica, para que conozcan cuál es el método de trabajo y cuál es el orden del día, qué se informa y cuáles son los datos que recibimos y qué decisiones se toman.

López Obrador subrayó que en las reuniones de seguridad se revisan los partes y sobre todo los delitos de homicidio, robo de vehículos.

En el caso de homicidios desde luego en dónde, cuántos por entidad, por ciudad, cuántos hombres o mujeres y bajo qué condiciones, diario y el robó de vehículos igual.

Indicó que diario hay reporte de las tomas clandestinas y de lo que extraen de los ductos: "Diario sabemos cuáles ductos están funcionando y cuáles son bloqueados, saboteados, cuáles son pinchados para poner tomas clandestinas y los tenemos que sacar de funcionamiento y tenemos que estar pendientes porque hay ductos importantísimos".

Expuso que el ducto de Tuxpan transporta 160 mil barriles diarios a la Ciudad de México, hay informes sobre las pipas nuevas que ya están ayudando y tenemos un margen, "sabemos diariamente cuáles son los inventarios de gasolina, diésel, turbosina, cuantos barcos entran con combinable diariamente para que no falte el abasto".