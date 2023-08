Aureoles y Mancera piden al Frente Amplio que aclare su exclusión como candidatos

El senador Miguel Ángel Mancera informó que esta misma tarde tendrá una reunión con el Comité Técnico Organizador del Frente Amplio por México como derecho de réplica para que le expliquen la decisión que tomaron y por qué fue excluido si juntó las firmas necesarias.

Tras la conferencia de la dirigencia del PRD en la Cámara de Diputados, en donde Jesús Zambrano anunció una pausa con el Frente Amplio, Miguel Ángel Mancera dijo en entrevista con la prensa que él cumplió en tiempo y forma con las 150 mil firmas.

“Las presentamos en tiempo y forma, se nos convocó para estar a las 5 pm (el último día del registro), se preparó todo para que estuvieran siete personas a las 5:00 horas de la tarde y al 10 para las 5 nos notificaron por correo electrónico que habían decidido que los nombres que ustedes ya conocen (los que no calificaron) no habían reunido las 150 mil firmas”.

Ante ello, el senador Mancera Aguilar sugirió cuidar esos detalles porque el derecho de audiencia es antes y tienen difícil reparación, porque se quedan dudas.

Al ser cuestionado sobre si hizo trampa, Mancera respondió: “No. Por supuesto que no, estás hablando de todo el país, la información llegaba de todo el país, estás hablando de 32 entidades en donde mínimo hubo mil participaciones”.

Indicó que lo que tiene que hacer el Comité es demostrar cómo hicieron todo el proceso, y negó que esté en peligro la alianza del Frente o la coalición Va por México, pues él no va afectar todo el proceso.

“Por mí que el proceso continúe, pero sí es un llamado respetuoso para que cuiden estos detalles", dijo.

Aureoles pide que aclaren inconsistencias

Por su parte, Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, aseguró que no busca que el Comité Organizador del Frente Amplio por México le reponga su lugar en el proceso para definir al candidato de la oposición a la presidencia sino que le aclaren porque aun teniendo 290 mil firmas, 140 mil más de las requeridas, quedó excluido del proceso.

En entrevista con El Sol de México, el michoacano exigió que el Comité Organizador le sustente con pruebas las presuntas inconsistencias en sus firmas que derivaron en su exclusión del proceso, las cuales, abundó, le informaron por medio de un correo electrónico que consisten en errores en la captura de la claves de elector de sus simpatizantes o fotografías con calidad deficiente.

“Eso ya es historia, lo que yo quiero es que se aclare porque yo no comparto, no estoy de acuerdo con la resolución del Comité Organizador y cómo lo hicieron, pero no para que me repongan el lugar, el mal ya está hecho y el mensaje ya lo mandaron”, dijo.

Tras conocer los resultados el PRD expresó su inconformidad. Foto: Romina Solis | El Sol de México

Silvano Aureoles dijo que su representante se reunió hoy por la mañana con el Comité Organizador y que, hasta las 13:00 horas, no había recibido los argumentos del Comité para dejarlo fuera.

Con la ausencia de perredistas en el proceso del Frente Amplio por México para elegir a su candidato presidencial, pues también quedo fuera el senador Miguel Ángel Mancera, el ex gobernador Michoacano aseveró que el Frente queda reducido al PRIAN y que eso no abona a construir una alternativa para sacar a Morena de Palacio Nacional.

“Sin el PRD eso acaba en lo ya conocido como PRIAN y eso no ayuda a construir la alternativa que un amplio segmento de la población mexicana está esperando que se construya porque hay mucha esperanza en la construcción del Frente para sacar a Morena de Palacio Nacional y el desastre que tiene sumido al país, ahora sin la izquierda en el Frente, pues ese no es Frente, es dupla”, aseveró.

A pregunta expresa sobre si la exclusión del PRD podría motivar un acercamiento con Movimiento Ciudadano, Silvino Aureros dijo que será Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, el que determine que camino tomará el Sol Azteca.

“Hay que esperar, yo voy a esperar a que nos responda el proveedor la información que le estamos solicitando y haber que decide la dirigencia nacional del partido porque, insisto, no es tema de Silvano, es dejar al PRD fuera del proceso de la construcción del Frente, no tiene lógica y no tiene sentido”, dijo.