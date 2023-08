Gálvez, Paredes, Creel y De la Madrid pasan a segunda etapa de definición de candidato del Frente Amplio

El Comité Organizador del Frente Amplio por México informó que sólo cuatro aspirantes pasaron a la siguiente etapa de definición del candidato opositor, se trata de Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel y Enrique de la Madrid, quienes reunieron las 150 mil firmas requeridas y participarán mañana en el foro "Visiones por México: diagnóstico y mirada al futuro".

El senador Miguel Ángel Mancera, el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureroles; el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, así como los tres ciudadanos que participaban en el proceso, quedaron fuera al no reunir las firmas requeridas o no pasar el filtro de validación de las rúbricas.

Arturo Sánchez, integrante del Comité Organizador, informó que de las 2.2 millones de firmas se han validado 1.9 millones de firmas.

Apenas concluyó el anuncio del FAM, el senador Miguel Ángel Mancera reclamó en su cuenta de X que lo que hayan excluido del proceso.

“Después del anuncio de registro de 195,575 simpatias por nuestra parte dentro del procedimiento marcado por el Frente Amplio por México, a quince minutos de la hora marcada para anunciar la continuación de la siguiente etapa nos excluyen de continuar en el proceso”.