Austeridad en partidos detonaría problemas para la democracia, dice Lorenzo Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que se debe analizar de manera razonada y con mucha sensatez porque la reducción al financiamiento a los partidos políticos sin pensar podría originar muchos problemas para la democracia mexicana.

En entrevista en el marco del Foro “El Futuro de la Democracia” organizado por El Colegio de México y The Institute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA), consideró que la cantidad de dinero que se le inyecta a la política genera, puede generar y ha llegado a generar unos incentivos perversos, es mucho el dinero que se le está dando a los partidos.

“Pero creo que la discusión debe ser una que esté fundada sobre muchos elementos y no simplemente una discusión al vuelo. ‘Una discusión de me parece bien qué hay que reducir en tanto’... yo creo que para eso está el legislativo, para eso están los partidos políticos representados en sus grupos parlamentarios y en sus fracciones en el Congreso”.

Edmundo Jacobo, Secretario Ejecutivo del @INEMexico, participa como moderador en la mesa "Elecciones México 2018, ¿hacia una reforma política?", del coloquio internacional “El Futuro de la Democracia”, organizado por @Int_IDEA y @elcolmex 🗳️ #espaciosdedialogo #IDEASdedemocracia pic.twitter.com/LK5XC6CQBA — INE (@INEMexico) 5 de octubre de 2018

-¿Una decisión al vuelo por el aplauso fácil pondría en riesgo el sistema de partidos?, se le preguntó.

“Yo creo que hay que tomar muchas decisiones que refuercen a la democracia y eso pasa por decisiones bien pensadas y bien analizadas. No hay una prosa urgente en este sentido, hay que hacer las cosas bien ya que se lo debemos a la sociedad mexicana que ha demandado cambios que requieren mucha sensatez y mucha racionalidad en la toma de decisiones”, respondió.

Cordova Vianello manifestó que es buen momento para pensar en “cómo hacemos para que el dinero público, el dinero que recaba el Estado Mexicano sea destinado sin poner en riesgo a las instituciones de la democracia, como los partidos políticos y a resolver los problemas nacionales y ese fue un mandato en las urnas el pasado 1 de julio y debe atenderlo”.

“El problema no es cómo hacer para determinar el monto del financiamiento público, eso es lo más sencillo. Es simplemente modificar la regla con la que el INE calcula el monto de dinero público que se distribuye entre los partidos, lo qué hay que discutir más bien es cuánto es racional que los partidos reciban a partir de cuáles son sus necedades de gasto y eso es un análisis mucho más complejo y que sería pertinente en una lógica de responsabilidad política hacer”, subrayó.