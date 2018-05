Boletas electorales para presidente se imprimirán este domingo

El consejero electoral Marco Antonio Baños informó que el 6 de mayo comenzará la impresión de las boletas para elegir al próximo Presidente de la República.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización del Instituto Nacional Electoral (INE) expuso que se tuvo que cambiar la mecánica para la impresión debido a que no se había definido la lista de los candidatos que quedarían en la boleta.

“El domingo empezaremos con las boletas de presidente, ahora tuvimos que cambiar un poco la mecánica en la impresión de las boletas debido a que estaban pendientes algunas situaciones con los candidatos, no había quedado la lista definitiva de los aspirantes a la Presidencia, pero ahora ya está”, dijo.

Explicó que las boletas para la elección de diputados federales ya están terminadas y las de senadores están en proceso también.

En otros temas el consejero electoral reiteró que las diversas expresiones de los grupos de la sociedad son válidas, y una eventual declinación en favor de un candidato no tendría efectos jurídicos con relación a que se sumaran votos a otro, sino que sería más un apoyo político.

“Hemos manifestado que en este momento una declinación de algún candidato en favor de otro ya no se puede traducir en ninguna alianza política, si alguno de los candidatos decide no seguir en la contienda podría sumarse sólo como un apoyo a alguno otro de los candidatos, pero no hay manera de hacer alianzas políticas".

Se le preguntó sobre si el INE estaría abriendo la puerta a empresarios a que contraten espacios en radio y televisión para promocionales como el de los niños que personifican a los candidatos, y si eso sería una interferencia en las campañas por lo que tendrá que suspenderlo y establecer medidas cautelares.

Comentó que es inédito que se haya contratado alguna propaganda en radio y televisión; sin embargo, apuntó, “vamos a ver qué decide el Tribunal Electoral sobre la decisión que tomó la Comisión de Quejas y Denuncias”.

Planteó que los empresarios tienen derecho a opinar y hacer aportaciones en las campañas en términos de la ley, en la posibilidad de la fiscalización, pero no pueden hacer aportaciones más allá de eso, ni comprar espacios en radio y televisión para efectos de propaganda electoral.