Calderón agradece disculpas de AMLO y refrenda "disposición de diálogo"

El exmandatario de México, Felipe Calderón Hinojosa agradeció la disculpa del presidente López Obrador y se pronunció a favor del diálogo tras ser acusado de conflictos de interés por formar parte de una empresa durante en su mandato.

"Agradezco la disculpa del Presidente @lopezobrador_. Reitero que he actuado con rectitud no sólo legal, sino ética en éste y en otros casos que tienen que ver con mi trabajo y mi previa responsabilidad. Refrendo mi disposición a dialogar sobre éste y otros temas importantes", escribió el ex presidente.

Calderón abrió un hilo, y en este sentido, agregó que "potenciales conflictos de interés se evitan con el plazo de ley. No resolvería el no laborar para empresas extranjeras, puesto que sobre las nacionales el gobierno tiene incluso mayor poder. Y si lo correcto fuese no trabajar para ninguna, ¿de qué viviría un presidente honesto?"

Los comentarios surgen luego de que López Obrador aludiera que Calderón está relacionado con tráfico de influencias y corrupción tras fungir como asesor de Avangrid, una empresa contratada durante su sexenio para establecer negocios con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Tras darse a conocer esta información, en entrevista con el periodista López Dóriga, Calderón retó a López Obrador para realizar un debate sobre sus fuentes de ingresos, así como que declare de dónde es que ha obtenido recursos para vivir todos estos años ya que aseguró que hay gente que gana 200 pesos al día y no le alcanza para vivir como él lo hace.

Sobre la acusación, AMLO dijo que esta práctica la realizan expresidentes al referir que no va a debatir con el ex presidente Calderón; "yo lo único que dije es que ex presidentes, porque también lo hizo (Ernesto) Zedillo, lo tengo que plantear, porque siempre digo lo que pienso, soy presidente y debo cuidar la investidura pero no creo que deba callar como momia".

"Entonces, para que no vuelva a pasar y que no se moleste (Calderón), que no se disguste, que le ofrezco disculpas, pero que se les pasó la mano. Eso no se puede hacer", calmó López Obrador.

Iberdrola se desmarca de polémica AMLO-Calderón

Iberdrola México aclaró que desde 2018 el expresidente Felipe Calderón dejó el Consejo de Administración en la filial de esta empresa en Estados Unidos, Avangrid, aunque no dio detalles de los motivos de la salida.

Una representante de comunicación de Iberdrola México informó a El Sol de México que la posición del exmandatario en el Consejo no fue en Iberdrola México sino en una filial de la compañía en Estados Unidos (Avangrid), "pero él ya dejó de serlo el año pasado".

En 2016 Iberdrola, empresa de origen español, incorporó al consejo de su filial Avangrid a Felipe Calderón Hinojosa, tras haber decidido aumentar la cantidad de puestos en su máximo órgano.

"La ley prohíbe aceptar cargos durante 1 año posterior al término del ejercicio del servidor público. Independientemente de que Avangrid no tiene actividades en México, mi pertenencia a su consejo tuvo lugar entre 2016 y 2018, 4 años después de haber concluido el cargo", tuiteó Calderón. "Quien afirma está obligado a probar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento", añadió el expresidente y también exsecretario de Energía.