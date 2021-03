Cancelación de candidaturas de Morena, un ataque a la democracia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelar la candidatura a Félix Salgado Macedonio y otros candidatos de Morena, es un atentado a la democracia.

"Están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quien es candidato y quién no, antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes, o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican”, opinó.

López Obrador aseguró que el actual consejo general ha entregado candidaturas a quienes no cumplen los requisitos, por consigna del presidente de la República.

"En la pasada elección le dieron registro de candidato a quien no reunió los requisitos, pero como se los ordenaron, a los mismos que están ahora, le dieron el registro y lo mismo en el caso de los nuevos partidos".

Recordó que la candidatura de Rafael Acosta “Juanito” en Iztapalapa fue una estrategia porque el Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le negó la candidatura a Clara Brugada.

"No nos gustas tú y busco un pretexto, una excusa y te elimino; eso nunca lo voy a ver bien y espero que comprendan que no es una intromisión en el INE, es que yo fui víctima de esas maniobras; me desaforaron porque no querían que apareciera en la boleta electoral", apuntó.

El mandatario aseguró que la falta de democracia generó una decadencia, por lo que es inaceptable que por intereses de mafias, de los "malandros de cuello blanco", se pisotee la democracia.

“Eso para mí es un atentado a la democracia, así de claro, es juego sucio, es antidemocrático”, señaló.

Criticó que los conservadores son muy hipócritas, pues "les encanta tirar la piedra y esconder la mano, callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando se ven afectados en sus intereses”, aseguró.













Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer

Amazon Music