Mario Delgado insiste en quejas contra el INE y acusa trato parcial

El líder nacional de MORENA volvió a quejarse de las decisiones de Consejo General del INE, luego que este órgano electoral decidió retirar la candidatura a gobernador a Félix Salgado Macedonio en Guerrero y a Raúl Morón en Michoacán, además de otros candidatos a diputados federales y locales, así como alcaldes, por incumplir en su comprobación de gastos de precampaña.

Es de recordar que, MORENA no fue el único partido sancionado por esta medida, también otros partidos como Redes Sociales Progresistas o Movimiento Dignidad de Zacatecas, entre otros también fueron sancionados con la misma medida.

No obstante, Delgado acusó que con la decisión tomada este jueves por la noche, “una vez más, algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han actuado de forma parcial e incongruente”.

Una vez más, algunos consejeros del INE han actuado de forma parcial e incongruente con la intención de detener a #Morena. Hoy decidieron retirar el registro a casi 60 de nuestros candidatos, anteponiendo sus intereses a la vida democrática del país. https://t.co/xdzIit1az7 pic.twitter.com/FJFazQWB6B — Mario Delgado (@mario_delgado) March 26, 2021

Delgado acusó que esta decisión tiene “la intención de detener al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y su proyecto” e inclinar la balanza electoral a favor de la derecha.

El líder morenista argumentó que el INE, primero se negó a respetar la Ley de Austeridad para no perder sus altos salarios y después violaron la Constitución al modificar de último momento las reglas del proceso electoral para tratar de impedir que MORENA tenga la mayoría en la Cámara de Diputados.

Esto debido al fallo que emitió el INE para limitar la sobre representación de diputados plurinominales de la que se valió MORENA.

Respecto a la decisión de retirar la candidatura a sus candidatos a gobernadores en Guerrero y Michoacán y a otros cargos, sostuvo que fue “un acto desproporcionado”.

Por esto, llamo a los consejeros a que sean “un árbitro electoral a la altura del pueblo de México; garanticen elecciones limpias y claras, dejen que la gente decida”.

El líder morenista, a pesar de que que se le informó desde hace un mes que sus precandidatos tenían que cumplir con el requisito de reportar sus gastos de precampaña, no lo hizo y, apenas ayer en la noche, argumentó en un video que no cumplió con el requisito, porque en MORENA no hay precampaña, sino que a los precandidatos los elige el pueblo de México.

Pero el INE demostró este jueves con un video del propio Félix Salgado que estuvo haciendo precampaña y no reportó esto.

