Clouthier considera mustia y mentirosa postura del PAN en Ley de Guardia Nacional

Durante las Audiencias Públicas para la eventual creación de la Guardia Nacional, el senador panista Damián Zepeda adelantó que el PAN buscará construir un bloque legislativo con diversas fuerzas políticas en el Congreso, para evitar que transite el dictamen de reforma constitucional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador



El panista está a favor de que se haga un nuevo dictamen que fortalezca a las policías locales y delimite la operación de una Guardia nacional; ante ello, la vicecoordinadora de los diputados federales de Morena, senadora Tatiana Clouthier calificó la postura de los panistas como de mustia y mentirosa porque apoyaron el mando militar durante el régimen del entonces presidente Felipe Calderón.

Foto: Cuartoscuro

Al rechazar que tratan de una simulación las mesas de las Audiencias Públicas que desarrolla el Congreso para enriquecer el dictamen para crear a la Guardia Nacional, la diputada de Morena dijo que a ella no le gusta perder el tiempo, y que los legisladores del Acción Nacional “son unos mustios y son, al final de cuentas, unos mentirosos porque ellos apoyaron el mando militar de otra manera con Felipe Calderón” y celebró que ahora sean responsables de lo que no hicieron en el año 2006 cuando gobernaba el panista ni en 2012 con el gobierno federal priista.

"No me queda el saco", dice Zepeda tras críticas de Clouthier

En contraparte, el senador Zepeda, respondió que él jamás ha aprobado militarizar al país, “entonces no me queda el saco de lo que dice”, y subrayó que su responsabilidad no acaba con manifestarse en contra de la militarización, sino que tiene la responsabilidad de convencer a sus compañeros de bancada para que se sume a evitar la militarización del país.

El senador Zepeda detalló que tiene una opinión dividida frente a la postura de Morena para aprobar la Guardia nacional, pues señaló que es genuino el trabajo que se desarrolla en los foros al atender las observaciones que hace la sociedad civil, sin embargo, objetó que “sin duda es una simulación del grupo mayoritario, digo los nombres: Morena, porque ya aprobaron el presupuesto para la Guardia Nacional, ya está llamando para el reclutamiento el presidente Andrés Manuel López Obrador, y convocaron a un periodo extraordinario para aprobar algo”, apuntó.

Afirmó ante esto que “van derecho (en Morena) a quererlo aprobar, aquí la pregunta es si habrá un tercio de legisladores para evitarlo”, apuntó al reiterar que será el primero en apuntarse en contra de que sea avalada la Guardia Nacional mediante un mando militar, y propuso que sean fortalecidas las policías de antemano.