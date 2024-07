CNTE no quiere un político frente a la SEP

“Hemos de reiterar que la política en nuestro país debe estar al servicio de la educación y no todo lo contrario: manifestamos que en la Secretaría de Educación Pública tendrá que estar, alguien con formación pedagógica y experiencia académica y social, entonces, este caso, se prioriza a lo mejor lo político y no lo educativo”, dijo en entrevista con El Sol de México, Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE).

La dirigente magisterial comentó que con la designación de Mario Delgado al frente de la SEP, hay algunas diferencias que se pueden tener con la administración entrante de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Pues entonces eso enmarca, ya desde un principio, algunas diferencias que se puedan tener con la administración siguiente, (la de Claudia Sheinbaum), y hablamos de más de 30 millones de alumnos y de alumnas, más de 2 millones de maestros y de maestros y de más de 200 mil escuelas que, precisamente requieren una atención específica”, subrayó Pérez Martínez.

Mario Delgado, actual líder nacional de Morena, aseguró ayer al llegar a la casa de transición de la virtual presidenta electa de México, que ya está trabajando con el magisterio para resolver los temas pendientes que incluye su pliego petitorio, sin embargo, la secretaría Aracely Pérez dijo a El Sol de México que no han tenido ningún acercamiento.

No hemos tenido acercamiento reitero, tenemos una mesa pendiente con la virtual presidente electa (Claudia Sheinbaum) se había dicho en su momento que serían en julio pero hasta el momento no tenemos alguna fecha ya este determinada, sin embargo hasta el momento no tenemos una fecha específica dijo la también maestra de la sección 22 en Chiapas.

La CNTE realizará en los próximos días una mesa de evaluación en donde integrará sus argumentos con el que rechazan a Mario Delgado como secretario de Educación federal y solicitara a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, que valore la designación del líder nacional morenita al frente de la SEP.