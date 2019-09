Combate a la corrupción garantiza presupuesto para programas sociales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está resultando bien la fórmula del combate a la corrupción y austeridad, para garantizar la gestión de programas sociales.

Durante la conferencia mañanera, reiteró que estos principios no se aplicaban en, pues muy pocas veces utilizaban la palabra corrupción y todo lo que aparecía, era referente a políticas públicas, reformas estructurales y agenda dictada desde el extranjero.

“Yo quiero transmitir un mensaje a todos los mexicanos, decirles que vamos muy bien, afortunadamente, vamos a seguir garantizando el bienestar del pueblo. Y esto es posible, porque nos está resultando la fórmula de acabar con la corrupción y de hacer un gobierno austero”, afirmó el primer mandatario.

“A los que les parece que no vamos a poder”, les aseguró que para el próximo año elevarán la producción petrolera a 200 mil barriles diarios, porque a diferencia de los gobiernos anteriores, van a invertir en Petróleos Mexicanos y no habrá más corrupción en los contratos.

“Si se cayó 200 mil barriles diarios el año pasado la producción, por qué no vamos a poder, si estamos actuando con eficiencia, si no hay corrupción, si se está invirtiendo más en Pemex, ¿no vamos a levantar el año próximo la producción en 200 mil barriles?”, retó.

Como parte de las políticas de austeridad, en el paquete económico del 2020 ya no incluyeron los 500 millones de dólares para la renta de un hangar en California, donde reside el avión presidencial TP 01 “José María Morelos” mientras se realiza su subasta por la (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) UNOPS.

“Ahora que se va a vender el avión presidencial, ya no se contemplaron 500 millones de dólares, que se tienen que pagar anualmente por el avión y eso ya no se va a gastar, porque se va a vender el avión presidencial”, aseveró.

López Obrador insistió en que, aunque se opongan “el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, luego de las críticas que se le han realizado por priorizar en el paquete económico a sus programas de beneficencia como las pensiones para el Adulto Mayor, personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida y las Tandas del Bienestar.

Aseguró que, con la Ley de Ingresos y la partida presupuestal de este año, “está garantizado que vamos a mantener una política económica, procurando no gastar más de lo que ingresa a la Hacienda Pública, es decir, no van a haber faltantes, no va a haber déficit y esto nos permite que se mantenga estable el peso”.

El primer mandatario aplaudió el trabajo del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, y su equipo, aunque desde ayer, durante la entrega del Presupuesto de Egresos Federales 2020, reconoció que la economía cerrará entre un 0.6 y 1.2 por ciento en este año.

No obstante, Herrera Gutiérrez también prometió un crecimiento del Producto Interno Bruto del 1.5 al 2.5 por ciento para el siguiente año, 60 por ciento del PREF será para el pago de pensiones y una mayor recaudación fiscal.

López Obrador refrendó que con las características del nuevo gasto público, la austeridad y el combate a la corrupción, no aumentará la deuda pública para este ni para el próximo año.