Comisión Permanente avala periodo extraordinario para desafuero de Toledo y Huerta

La Primera Comisión de la Permanente aprobó la solicitud de la Cámara de Diputados para realizar una sesión extraordinaria el próximo 16 de julio, a las 11:00 de la mañana, para discutir los dictámenes de la Sección Instructora sobre el desafuero en contra de los diputados Mauricio Toledo (PT) y Saúl Huerta (Morena).

Con 11 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la Primera Comisión Permanente de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, aprobó el dictamen para que se convoque al Pleno de la Cámara baja a un Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, en el que habrá de erigirse como jurado para discutir y eventualmente votar, el retiro de la inmunidad constitucional en contra de Toledo y Huerta.

Este domingo, la Sección Instructora pudo, en un segundo intento, aprobar el dictamen de desafuero de Toledo, quien es investigado por enriquecimiento ilícito. De tal manera que, se espera que este viernes, los diputados, con mayoría de Morena, retiren el fuero al legislador petista y, también, a su ex compañero de bancada, Saúl Huerta, quien fue expulsado de su seno, luego que fue señalado por abuso sexual contra un joven menor de edad. Hecho por el cual, la Fiscalía de la Ciudad de México pidió que se le retire la inmunidad procesal.

Durante la votación de este dictamen en la Primera Comisión, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) señaló que la solicitud del desafuero de su compañero de bancada, Mauricio Toledo, “es improcedente”, pues sostuvo que, “el proceso ha estado amañado y accidentado”.

Indicó que no se cumple con la formalidad necesaria para su inclusión en la propuesta del orden del día, cuando la misma es un elemento importante cuando juzga el retiro de fuero a una legisladora o legislador. “Se debe garantizar que no se esté prefabricando o acreditando un delito; Mauricio Toledo ha acreditado que no hay situación de enriquecimiento ilícito”.

Además de estos dos asuntos, la Cámara discutirá en sentido negativo el retiro del fuero del Fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona.