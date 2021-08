Busca Congreso reglamentar revocación de mandato de presidente

Un tercer periodo extraordinario de sesiones para legislar una ley de revocación de mandato fue aprobado en comisiones de la Permanente del Congreso; el propósito es reglamentar que la ciudadanía decida si un presidente de la República concluye su mandato o termina anticipadamente por pérdida de confianza.

De concretarse el proyecto legislativo en el extraordinario, el presidente Andrés Manuel López Obrador sería el primero de los mandatarios en sujetarse a este escrutinio de la ciudadanía a celebrarse en marzo de 2022.

Durante el transcurso de la sesión de la Permanente de este miércoles, Morena y sus aliados no alcanzaron aprobar el dictamen con mayoría calificada, por lo que el documento fue regresado a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda para un nuevo dictamen que con votación simple fue aprobado por la noche.

La revocación de mandato ha encontrado resistencia entre los grupos parlamentarios de oposición: PAN, PRI, PRD y MC que rechazaron el dictamen en comisiones y ante el Pleno de la Permanente, al coincidir que es una simulación porque más que revocar el mandado de López Obrador buscan ratificarlo, de ahí que pidan más tiempo para analizar el documento con la participación de expertos y del Instituto Nacional Electoral, éste último organizador de la consulta.

Por la noche y luego de avalado el nuevo dictamen por los 14 legisladores que participaron en su análisis y discusión, fue enviado a la Mesa Directiva que estará en condiciones de convocar a sesión de la Permanente, en cualquier momento de jueves, con el propósito de avalar o rechazar con las dos terceras partes de los presentes.

La convocatoria del extraordinario es para sesionar el próximo viernes 20 de agosto, que incluye además de la revocación de mandato, la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federación de Responsabilidades de los Servidores Públicos; así como la nueva Ley Orgánica de la Armada de México.

Los tres temas serían votados tanto por Cámara de Diputados como de Senadores y clausuran las sesiones cuando agoten los dictámenes agendados.

Durante la discusión del dictamen el senador panista Damián Zepeda dijo “no al periodo extraordinario, sí a la revocación de mandato’’, sin simulación como lo quiere Morena.

La morenista Lucia Trasviña adelantó su voto a favor porque es para beneficiar al pueblo, porque es el momento histórico dar este paso, que el pueblo decida, subrayó.

Por el PVEM, el senador Israel Zamora apuntó avalar el extraordinario porque la revocación del mandato es una demanda de la ciudadania, un mandato constitucional, hay suficientes argumentos para estar a favor del dictamen y que ambas cámaras discutan los temas propuestos.

Mientras la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta destacó que hay muchos presidentes que no hubieran terminado sus mandatos, es el caso de Felipe Calderón. Y Rubén Cayetano, del mismo partido, señaló “que no puede haber titubeos irresponsables con obligaciones responsables, ningún fuerza política puede estar al margen, no es cuestión de generosidad ni mezquindad, es de congruencia política, obligados a actuar, no podemos retardar nuevas leyes’’.

Por Movimiento Ciudadano, Noé Castañón refrendó su voto en contra, al considerar que es una simulación, una pregunta para ratificar y por eso “no vamos a acompañar esta farsa’’.