Consultas del Tren Maya, en diciembre

Ante los señalamientos que se han hecho por la construcción del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se harán consultas para diciembre próximo, ya que “no quiero echar andar algo y no vaya a terminarse”.

Al sostener un dialogo con los pueblos maya peninsular, ch’ol, tsotsil, tseltal y población indígena migrante, el presidente López Obrador dejó claro que en esta obra no se habrá de imponer nada, por lo que el pueblo será el que decida, mediante una encuesta, si el tren se construye o no.

“No se va a imponer nada. Ya lo decía Juárez, `nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’. Por eso vamos a llevar a cabo consultas ciudadanas, que sea el pueblo el que decida. El mes próximo, para que voten si quieren o no quieren, que el pueblo decida. No quiero echar anda algo que no vaya a terminarse o que me pongan obstáculos o piedras en el camino”, dijo

Reiteró que no quiere dar un paso, “si no voy a tener el respaldo de la gente, porque sino hacemos esta obra en tres o cuatro años, se nos termina el tiempo, el periodo y no voy a dejar nada a medias, les vamos a consultar a todos”.

Aseveró que no se habrá de afectar al medio ambiente y mucho menos se dañaran las zonas arqueológicas, sino que con el Tren Maya se busca llevar más turismo para generar empleos y se conozca la riqueza artística y cultural qué hay en la región.

“Algunos conservadores corruptos no quisieran que se hiciera nada, no hablo al tanteo, se les canceló el aeropuerto en Texcoco por corrupción. Metieron 140 amparos para detener la obra en Santa Lucía y lo resolviéramos por la vía legal y empezó a construirse el aeropuerto de Santa Lucía”.

López Obrador, en Calakmul, recordó que no se va a reelegir y manifestó que es “maderista”, ya que sostiene la máxima de “sufragio efectivo, no reelección”, por lo que insisto en que sólo estará en el gobierno hasta el 2024 o que si la gente lo decide, en el 2022, habrá revocación del mandato.